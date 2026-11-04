Reactorul 1 de la Cernavodă, în proceduri pentru repornire. Când ar putea fi reconectat la sistemul energetic

Nuclearelectrica a demarat proceduri pentru repornirea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat miercuri compania.

Resincronizarea reactorului la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie, după îndeplinirea condițiilor minime necesare pentru reluarea funcționării în siguranță.

Reamintim că ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite din luna august din cauza debitului scăzut pe Dunăre.

„Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public”, a declarat Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

Acesta a precizat că pornirea unui reactor nuclear este o operațiune complexă, care se desfășoară după proceduri stricte și cu respectarea cerințelor de securitate nucleară.

Potrivit directorului general, compania lucrează împreună cu autoritățile competente și partenerii la identificarea unor soluții pe termen scurt, mediu și lung, pentru creșterea disponibilității instalațiilor și reducerea efectelor unor eventuale situații similare.

„Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanțe se vor repeta”, a mai spus Mihai Gioară.

Repornirea celui de-al doilea reactor depinde de creșterea nivelului Dunării

În ceea ce privește Unitatea 2, repornirea acesteia depinde de evoluția debitului Dunării. Funcționarea Reactorului 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație.

Prin urmare, Unitatea 2 va putea fi repornită numai după o creștere susținută a nivelului Dunării. Ulterior, aceasta va putea fi sincronizată la Sistemul Energetic Național.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, declara pe 27 octombrie că un termen realist pentru repornirea unui reactor de la Cernavodă era de aproximativ două săptămâni, estimând că acesta ar putea deveni funcțional în jurul datei de 15 noiembrie.

„Cel mai probabil, probabil că putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”, afirma ministrul, într-o intervenție pentru emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

El explica atunci că debitul Dunării crescuse semnificativ în ultimele două săptămâni, însă evoluția prognozelor hidrologice putea modifica termenul de repornire.

„Undeva în jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față se mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, declara Dumitru Chisăliță.

Centrala de la Cernavodă este oprită complet din august

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, care asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția de energie electrică a României, este oprită complet din 13 august, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Unitatea 1 a fost oprită încă din 28 iulie, iar ulterior a fost oprit și Reactorul 2.