Realitatea Plus nu este singura care și-a pierdut licența. Ce televiziuni s-au închis recent printr-o decizie similară

CNA pregătea miercuri dimineața notificarea pe care o va trimite postului de televiziune Realitatea Plus, după decizia luată cu o zi în urmă de a-i retrage licența invocând că stația controlată de Marcel Păcuraru nu a făcut dovada plății unor amenzi din 2024.

Postul nu este singurul care s-a confruntat cu o astfel de hotărâre. Anul trecut, Consiliul a retras licența a trei televiziuni din același motiv, potrivit Pagina de Media.

Conform sursei citate, este vorba despre Global News, Linkpress TV şi Melos TV. În cazul acestor, CNA a constatat că aveau amenzi neplătite și nu au făcut dovada că le-ar fi achitat.

Inițial, membri CNA au analizat cinci televiziuni, dar două dintre acestea, Inedit TV și Profi24, au plătit datoriile pe care le aveau pe ultima sută de metri.

Global News avea şase amenzi neplătite în valoare de 80.000 de lei, Linkpress TV înregistra amenzi de 20.000 de lei şi Melos TV, avea două amenzi de 50.000 de lei. Cele trei televiziuni nu au făcut dovada plăţii amenzilor şi nici nu le-au contestat în instanţă, scria Pagina de Media la vremea respectivă.

Potrivit legii, licenţa audiovizuală analogică se retrage de CNA în mai multe situații, inclusiv dacă postul TV nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

Prima televiziune care și-a pierdut licența din cauza unor amenzi neachitate a fost OTV, deținută de Dan Diaconescu. S-a întâmplat în 2013 pentru sancțiuni pe care trebuia să le plătească din 2009.

Măsura este excesivă, susține postul TV

CNA a decis marți revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Avocatul postului TV, Ioan Georgescu, a susținut că „am plătit amenzile”.

Marți seara, după decizia CNA, Realitatea a invitat în studiourile sale zeci de invitați, în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Reprezentanții postului au susținut că e o lovitură de stat, ipoteză pe care și-a axat reacția și George Simion, liderul AUR.

Postul a susținut oficial că a depus o cerere de rediscutare a măsurii luate de CNA, „care e excesivă”.

Când se închide Realitatea Plus

După decizia de marți luată într-o ședință publică a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), acum instituția trebuie să transmită televiziunii Realitatea Plus și notificarea oficială prin care i se retrage licența de difuzare.

„Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea”, a spus, miercuri dimineața, pentru HotNews, vicepreședintele CNA Valentin Jucan.

Odată ajunsă notificarea, emisia Realitatea Plus trebuie închisă „imediat”, a explicat Jucan.