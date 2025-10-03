RECORD Cel mai mic preț din Europa pentru Dacia Spring: 3.900 de euro

Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de valoare pentru finanțarea de mașini electrice, suma acordată fiind mai mare și decât cele 7.500 de euro din România anilor trecuți.

Citiți mai mult pe Profit.ro.