Recorder acuză conducerea Curții de Apel București de „minciuni și manipulări”, într-o replică la comunicatul în care Liana Arsenie critică investigația „Justiție capturată”

Recorder a oferit o replică la comunicatul de luni al Curții de Apel București (CAB), semnat de președinta Liana Arsenie, care „conține o serie de minciuni și de manipulări prin omisiune”. În plus, publicația spune că toate solicitările de interviu fuseseră refuzate de conducerea instanței, care acum reclamă că nu i s-a cerut punctul de vedere înainte de publicarea investigației de presă „Justiție capturată”.

Într-un comunicat transmis luni, președinta CAB criticase „prestinsa investigație jurnalistică” a Recorder, susținând că prezentarea făcută de jurnaliști „rupe” date „din context, ignoră dimensiunea statistică și prezintă excepționalul ca regulă, creând suspiciuni nefondate, decredibilizarea instanței, o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept”.

Într-o reacție publicată marți pe site-ul său, Recorder a afirmat: „În mod șocant, comunicatul prin care Curtea de Apel București încearcă să-și recupereze credibilitatea afectată conține, însă, o serie de minciuni și de manipulări prin omisiune”.

Recorder o acuză pe Liana Arsenie că „livrează informații false”

Recorder susține că încă de la început comunicatul CAB conține „o miciună flagrantă”, când instanța afirmă că nu i-a fost cerut punctul de vedere înainte de publicarea investigației „Justiție capturată”.

„Toate cele trei solicitări de interviu pe care le-am trimis către conducerea Curții de Apel București în noiembrie 2025 au fost refuzate”, afirmă Recorder, care a publicat și o adresă din 21 noiembrie 2025 în care instanța îi respinge o astfel de cerere.

În plus, Recorder a acuzat-o pe președinta CAB că „livrează informații false” și face o „manipulare grosolană” când afirmă că dosarul lui Marian Vanghelie era deja prescris. Potrivit publicației, „în 2021, când dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, termenul de prescripție se calcula diferit și Marian Vanghelie încă putea fi condamnat, faptele nefiind prescrise”.

„De ce ascunde conducerea CAB hotărârile de Colegiu?”

Recorder spune că nevoia de integrare în secție a judecătorilor nou-veniți, principala cauză indicată de CAB pentru modificările de completuri, „este invocată și în cazul unei schimbări de complet extrem de controversate” din investigația de presă din decembrie, mai exact în „dosarul omului de afaceri Cristian Burci, din care judecătorul Cătălin Pavel a fost scos brusc din complet cu puțin timp înainte de a da o sentință”.

„Scoaterea unui judecător dintr-un dosar important de corupție, doar pentru a integra administrativ un nou judecător, încălcând astfel principiul esențial al continuității completului, este de neînțeles. Ce este mai important: să lași un judecător să pronunțe soluția într-un dosar în care aproape a terminat cercetarea judecătorească sau să-l scoți din complet pentru a face loc unui judecător proaspăt venit la instanță, prelungind astfel durata procesului?”, a mai scris Recorder.

Publicația susține că „toate aceste modificări de completuri, delegări și încetări de delegări s-au făcut în ultimii trei ani în spatele ușilor închise”.

„De la finalul anului 2022, pe site-ul CAB nu mai apar hotărârile Colegiului de Conducere al instanței. În virtutea transparenței pe care o invocă în comunicatul de ieri, solicităm conducerii instanței, pe această cale, să publice toate aceste documente”, mai notează Recorder.

În încheiere, Recorder i-a transmis Lianei Arsenie că invitația la interviu „rămâne deschisă”.

Comunicatul de luni al președintei CAB

CAB a transmis luni un comunicat de 10 pagini, semnat de președinta Liana Arsenie, în care afirmă printre altele că la nivelul instanței au existat 361 de cazuri de modificare a completurilor de judecată în ultimii trei ani și că situația centralizată „demonstrează că toate aceste modificări au avut cauze obiective, prevăzute de lege și inerente funcționării normale a unei instanțe” de acest nivel, „care funcționează cu o schemă de 218 judecători”.

În același comunicat este criticat documentarul Recorder „Justiție capturată”, publicat în 9 decembrie, despre care Liana Arsenie susține că „ignoră dimensiunea statistică și prezintă excepționalul ca regulă, creând suspiciuni nefondate, decredibilizarea instanței, o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept”.

„În prezentarea «Recorder» se susține că s-au influențat soluții în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor. În realitate, așa cum rezultă din datele statistice, această alegație nu este susținută de datele obiective ale dosarelor și nici de cadrul legal aplicabil. Analiza situației reale arată, pe de o parte că, în marea majoritate a cazurilor (peste 86 %), dosarele erau deja prescrise la momentul în care au ajuns la Curtea de Apel București, iar în restul cazurilor prescripția era iminentă. În aceste condiții, componența completului nu putea influența soluția impusă de lege”, se mai arată în comunicat.

„Pe de altă parte, modificările operate în compunerea completurilor se impuneau în temeiul legii si erau, totodată, obiectiv justificate”, mai susține președinta CAB.