Recorder: „Avem dovada!”. Reacție după momentul incredibil petrecut în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București

Publicația susține că momentul în care vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor este surprinsă în timpul conferinței de presă de joi în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie că este sunată de „Lia” este dovada influenței Liei Savonea asupra șefelor Curții.

„Avem dovada că Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, își exercită puterea din umbră asupra conducerii Curții de Apel București! În documentarul Recorder, mai mulți magistrați vorbesc despre faptul că Lia Savonea este văzută ca un „conducător absolut al sistemului” și că un exemplu este faptul că și-a păstrat influența asupra conducerii Curții de Apel București, „pe care o conduce prin proxy (n.r. – interpuși)”. Astăzi, tocmai în conferința de presă în care conducerea Curții de Apel a ieșit să spună că informațiile din documentarul Recorder sunt „manipulări”, s-a petrecut un moment incredibil, care arată că Lia Savonei a trimis indicații chiar în timpul conferinței”, scrie publicația într-o postare pe Facebook.

Momentul la care fac trimitere jurnaliștii este cel în care Ionela Tudor, vicepreședinta instanței, i-a șoptit președintei Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, după care a ieșit din sală. Apoi s-a întors în scurt timp și i-a șoptit șefei Curții de Apel, Liana Arsenie ce să răspundă.

Ulterior, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea a confirmat pentru Hotnews că ea o contactase pe Ionela Tudor.

Dezvăluirile Recorder

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube.

Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.