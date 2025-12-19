Recorder, despre interviul șefei CAB la Realitatea TV: „Apare în prime-time la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”

Jurnaliștii de la Recorder au comentat vineri seară „mișcarea simbolică” făcută în urmă cu o zi de președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, care a acordat un interviu postului de televiziune Realitatea Plus. Aceștia spun că situația este „cu atât mai ciudată” cu cât patronul Realitatea are un dosar ce urmează să fie judecat de instanța condusă de Liana Arsenie, care „a fost prezentată într-o lumină foarte favorabilă” de către canalul de știri.

„În mijlocul celei mai importante dezbateri despre starea Justiției purtată în ultimii ani, șefa Curții de Apel București face o mișcare simbolică: apare în prime-time la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care aceasta o conduce”, au scris jurnaliștii de la Rocorder vineri, după interviul cu Liana Arsenie difuzat de Realitatea Plus.

„Președinta Curții de Apel București, a refuzat să apară în documentarul Recorder („Justiție Capturată, n.r.”) pentru a explica acuzațiile conform cărora deciziile sale îi ajută pe cei inculpați în dosare de mare corupție să scape nepedepsiți. A organizat apoi o conferință de presă unde, după primele întrebări, a întors spatele și a plecat, refuzând în continuare să ofere explicații despre acuzațiile grave care i se aduc. Apoi, o judecătoare din subordinea sa (referire la Raluca Moroșanu, n.r.) a spus că Liana Arsenie le cere judecătorilor să fie omenoși cu inculpații și că «evaziunea fiscală nu prea există»”, notează jurnaliștii, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a publicației.

Conform Recorder, Liana Arsenie nu ieșit public, până acum, să combată aceste acuzații extrem de grave, dar șefa CAB „a făcut, totuși, ceva”.

„Ieri seară (joi, n.r.) a primit în biroul său de la Curtea de Apel București o echipă Realitatea TV și a oferit un interviu despre abuzurile comise de Laura Codruța Kovesi în urmă cu zece ani. Nimic despre abuzurile de care e acuzată chiar ea, în prezent, și nici despre acuzațiile care spun că ar proteja infractorii. Postul de televiziune Realitatea TV este patronat de Maricel Păcuraru, om de afaceri condamnat la închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani. Realitatea TV a fost amendată în repetate rânduri de CNA pentru dezinformare și l-a promovat constant pe Călin Georgescu, politician trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale”, mai afirmă jurnaliștii publicației de investigație.

Concluzia lor este că „situația este cu atât mai ciudată cu cât Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, are în prezent un dosar pe rolul Tribunalului București, instanță aflată în raza ierarhic inferioară a Curții de Apel București. Asta înseamnă că, la apel, dosarul patronului Realitatea TV va fi judecat de instanța condusă de Liana Arsenie, care a mers la televiziunea lui Păcuraru și a fost prezentată într-o lumină foarte favorabilă”.

Recorder menționează că a încercat să contacteze pe Liana Arsenie pentru a oferi un punct de vedere pentru această situație, dar șefa CAB nu a răspuns până la momentul publicării mesajului în spațiul online.

„Evaziunea fiscală de fapt nu prea există așa, în general”

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), care a luat poziție publică împotriva actualei conduceri a instituției, afirmând că „tot ce au spus colegii” ei în documentarul Recorder „Justiție Capturată” este adevărat, a povestit recent un episod despre Liana Arsenie.

Raluca Moroșanu a fost întrebată, într-un interviu acordat publicației de investigației, dacă simte că actuala conducere a CAB „își dorește judecători indulgenți cu inculpații”.

„Nu simt, știu. Știu că își dorește colegi indulgenți cu inculpații. Pentru că ni se tot spune, inclusiv am avut seminare de formare profesională în care ni se tot spune că trebuie să fim oameni. Doamna Arsenie așa, că trebuie să fim oameni, să fim oameni, să înțelegem problemele inculpaților”, a răspuns Raluca Moroșanu.

„Am avut, de exemplu, un seminar cu tema evaziunea fiscală, unde a fost adus pentru a ține seminarul o doamnă avocat, profesor universitar, e adevărat, adică am și eu cărțile dumneaei la birou, le citesc, deci nu despre asta este vorba, numai că în cele două zile de seminar cam 90% ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”, a continuat judeătoarea.

Moroșanu a mai susținut, în interviul acordat Recorder, că șefa Curții de Apel București „a venit personal” să le spună magistraților de la seminar „că ar trebui să se găsească alte alternative la penal” în dosarele de evaziune fiscală.

„Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există așa, în general, și că ar trebui să fie ultima soluție condamnarea inculpaților pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal, că marea majoritate ar trebui să ajungă în civil, și nu în penal, mă rog, contencios probabil, și că răspunderea administratorilor unor societăți ar trebui să fie de ordin civil, nu de ordin penal, în cazul acestei fapte”, a mai declarat Raluca Moroșanu.

Ce a afirmat Liana Arsenie în interviul de la Realitatea Plus

În interviul acordat jurnalistei Ionela Arcanu de la Realitatea Plus, Liana Arsenie a vorbit despre presiunile care se făceau din cabinetul fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru sentințe în dosarele anumitor politicieni, un exemplu fiind acela al Liei Olguța Vasilescu.

„Ați iscat o furtună în sistemul judiciar pentru că v-ați asumat să spuneți un lucru înainte de termenul de la Lia Olguța Vasilescu. Ne puteți explica sub ce formă a venit presiunea din partea procurorului Elena Grecu?”, a întrebat jurnalista Realitatea.

„În primul rând, prin acest contact neprocedural înaintea ședinței de judecată. Interacțiunea judecătorului este în sala de judecată. Soluțiile se pronunță în cadrul procesului de deliberare, după ședință analizăm probele și tot ce este în dosar, judecătorul este cel care stabilește care va fi soluția. În acest context, am avut surpriza neplăcută, șocantă, pentru că nu credeam că se poate întâmpla așa ceva: până să ajung la CAB, Secția I penală, m-am trezit cu doamna procuror în birou, neanunțată. S-a prezentat, a spus cine este, a adus în discuție acest dosar și mi-a cerut în mod textual, schimbând calitățile procesuale a doi inculpați, să dau o anumită soluție. Reacția mea a fost: «Da, o să discutăm în sala de judecată». Presiunea a constat și a fost evidentă prin insistența cu care doamna procuror a încercat să-mi impună o anumită soluție”, a fost răspunsul oferit de Liana Arsenie, potrivit site-ului televiziunii de știri.

„Procesul de intimidare a continuat, pentru că doamna procuror a folosit niște instrumente procesuale cu acest scop. Deși judecătorul a soluționat niște cereri, doamna procuror a refuzat să se supună dispozițiilor instanței, în sensul că a refuzat să depună concluzii pe fondul cauzei, susținând în mod continuu, trecând peste dispoziția instanței, că nu sunt competentă”, a mai declarat șefa CAB.

„Nu pot să speculez cu privire la reacția colegilor la aceste forme de presiune. Au existat mesaje, instrumente procesuale folosite în mod de constrângere și intimidare. Au existat, ca mijloace de constrângere, instrumentarea de dosare penale împotriva unor judecători, nu doar din materie penală, exclusiv pentru soluția pronunțată în cauză. Soluția pe care judecătorul o adoptă poate fi schimbată doar prin cale de atac. Au fost situații – și pot fi probate – în care judecătorilor li s-au făcut dosare pentru soluțiile pronunțate”, a mai spus Arsene.

Interviul integral acordat postului Realitatea Plus de către șefa CAB, mai jos: