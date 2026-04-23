Recordul nebunesc stabilit de doi aventurieri cu o călătorie de 22.500 km într-un „coșciug cu roți”

Britanicul Ollie Jenks își amintește de momentul în care prietenul său i-a propus pentru prima dată ideea. „Era atât de ridicolă încât nu puteam spune nu”, a declarat Jenks pentru The Associated Press.

Propunerea venită de la prietenul său canadian Seth Scott, la rândul lui pasionat de mașini și de aventuri nebunești, era ca ei să conducă prin 22 de țări, de la Londra până în extremitatea sudică a Africii, o mașină britanică Reliant Robin veche de decenii.

Obiectivul? Călătoria de 22.500 de kilometri le-ar fi adus recordul mondial pentru cea mai lungă deplasare cu un vehicul cu trei roți.

Reliant Robin are un statut aproape legendar în Marea Britanie, fiind văzută drept o modestă mașină cu trei roți care, după cum spune Jenks, a fost concepută în Marea Britanie a anilor ’70 pentru drumuri scurte – până la magazin și înapoi. Producția a încetat la începutul anilor 2000, dar modelul rămâne iubit în cultura britanică, mai ales după ce un Reliant a apărut ca dubița galbenă, șubredă, dar de încredere, a fraților Trotter în serialul de comedie „Only Fools and Horses”, extrem de popular în Marea Britanie.

Modelul e atât de popular printre unii britanici încât legendarul boxer Ricky Hatton, care s-a stins din viață anul trecut, a cerut în testament ca mașina sa Reliant Robin să îi deschidă cortegiul funerar, FOTO: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

Totuși, după cum remarcă Associated Press, cu greu ai putea găsi un vehicul mai nepotrivit pentru a parcurge mii de kilometri prin jungle tropicale, lanțuri muntoase și deșerturi de-a lungul coastei vestice a Africii. Însă tocmai acesta a fost motivul pentru care Jenks a fost de acord cu planul absurd.

„Sheila”, mașina cu trei roți a celor doi aventurieri

„Sheila”, mașina argintie cu trei roți – una dintre ultimele unități de Reliant Robin fabricate – a fost cumpărată de cei doi tocmai pentru această aventură.

Jenks și Scott au pornit la drum în octombrie, cu o canistră de combustibil și câteva provizii esențiale prinse pe acoperișul mic al „Sheilei”, dar mai ales cu o doză considerabilă de speranță oarbă că vor reuși cumva să ajungă la Cape Town, în Africa de Sud, aproape de capătul lumii.

„Nu are servodirecție, nu are aer condiționat și nu se descurcă bine nici la urcare, nici la coborâre. Este probabil cea mai nepotrivită mașină pentru orice călătorie”, a spus Jenks pentru AP.

„Am ajuns să ne împrietenim cu designerul acestei mașini, iar lui îi este teamă să o conducă mai mult de 20 de mile (n.r. 32 de kilometri)”, a mai declarat acesta.

El și Scott au ignorat toate sfaturile și au pornit cu „Sheila” într-o călătorie epică de peste patru luni și jumătate, care a costat în jur de 40.000–50.000 de dolari. Au fost ajutați de sponsori și de finanțare participativă („crowdfunding”), documentându-și călătoria pe o pagină de Instagram care a atras aproape 100.000 de urmăritori.

Aventuri în Africa cu o mașină pe trei roți

Au ajuns în Benin în timpul unei tentative de lovitură de stat. Au traversat nordul Nigeriei în timp ce Statele Unite lansau atacuri aeriene asupra unor ținte legate de Statul Islamic. Au primit o escortă militară pentru aproximativ 480 de kilometri printr-o regiune afectată de violențe separatiste în Camerun.

„Imaginați-vă mașina asta într-un convoi militar”, a îndemnat Jenks în comentariile făcute pentru AP.

Au existat și numeroase momente periculoase în trafic, inclusiv unul în care un autobuz care în depășire era cât pe ce să o strivească pe „Sheila” de un perete stâncos în Congo.

În pofida numelui care înseamnă „încredere” în limba engleză, mașinile „Reliant” au o reputație care le contrazice denumirea. „Sheila” a suferit nenumărate defecțiuni pe drumurile dificile și a avut nevoie de înlocuirea arcurilor roților în primele două săptămâni. Cutia de viteze s-a stricat în Ghana, lăsându-i doar cu treapta a patra. În Camerun au apărut probleme la ambreiaj și la distribuitor, iar apoi a venit lovitura majoră: motorul a cedat complet.

În ciuda tuturor problemelor tehnice, bunătatea necunoscuților și spiritul aventuros al lui Jenks și Scott i-au ajutat să meargă mai departe. Un om a trimis o cutie de viteze nouă în Ghana. Pasionații de Reliant din Marea Britanie au contribuit la găsirea unui motor nou, care a fost expediat în Camerun.

După una din defecțiuni, localnicii i-au ajutat pe cei doi aventurieri să încarce „Sheila” într-un camion pentru transportul vitelor, ca să fie dusă la un atelier.

Oliver Jenks cu autoturismul Reliant Robin de Cartea Recordurilor, FOTO: Nardus Engelbrecht / AP / Profimedia

Mașina Reliant Robin va ajunge la Muzeul Transporturilor din Londra

Însă au existat și momente grandioase, exact cele pe care Jenks și Scott și le imaginaseră că vor face întreaga aventură să merite.

Cei doi au străbătut în „Sheila” lanțuri muntoase spectaculoase și deșerturi întinse – locuri în care, cu siguranță, niciun Reliant Robin nu mai ajunsese. A participat chiar și la un safari, rulând alături de girafe în galop, observând rinoceri pe cale de dispariție și pozând pentru o fotografie lângă un elefant uriaș.

La mai bine de 120 de zile de la plecare, mașina a ajuns zdrăngănind în Cape Town luna trecută, cu un motor care începuse să se supraîncălzească serios în Deșertul Namib și care a funcționat la limită timp de aproximativ 1.600 de kilometri.

În Africa de Sud, „Sheila” a fost expusă temporar într-un showroom de mașini de lux și a atras toate privirile, în fața unor modele Porsche și Mercedes strălucitoare. Acum se va odihni și va primi revizia temeinică pe care o merită, afirmă Jenks.

În cele din urmă, va fi condusă până în Kenya, urcată pe o navă către Turcia, iar apoi va face o ultimă călătorie înapoi în Marea Britanie, unde își va găsi locul la Muzeul Transportului din Londra.

Jenks a spus că s-a simțit triumfător după ce a ajuns la Cape Town, dar și ușurat că a supraviețuit și că a scăpat, în sfârșit, din minuscula mașină cu două locuri.

„A fost ca și cum ai conduce un coșciug pe roți”, a declarat britanicul pentru AP.