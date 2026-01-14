Referendum în USR. Doi lideri vorbesc despre „problemele profunde” din partid: „USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorități”

Membrii USR sunt chemați să răspundă, începând de astăzi, dacă sunt de acord ca statutul partidului să fie modificat, astfel astfel încât orice membru să poată ocupa o funcție în statul român cel mult două mandate. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună, membri în Biroul Național de conducere, au inițiat un referendum pentru ca statutul să fie modificat la următorul congres USR și cer sprijinul cu semnături al colegilor lor: „Știm că această reformă îi sperie pe cei de la vârf”.

HotNews l-a contactat pe președintele USR, Dominic Fritz, pentru a-l întreba care este poziția sa privind demersul anunțat de cei doi membri USR. Până la ora publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

Dacă propunerea lui Năsui și Prună ar fi adoptată, asta ar însemna că primarii, consilierii locali, președinții de consilii județene, parlamentarii și eurodeputații din partea USR ar putea ocupa funcția cel mult două mandate.

Claudiu Năsui și Cristina Prună se află, la rândul lor, la al treilea mandat în Parlamentul României.

Într-un mesaj publicat pe site-ul unde strâng semnăturile colegilor lor, Claudiu Năsui și Cristina Prună spun că „reînnoirea USR-ului se poate face numai prin fapte, nu prin lozinci”.

„Scăderea electorală continuă a USR nu este o fatalitate inevitabilă, ci o consecință a unor probleme profunde care au subminat și credibilitatea și valorile USR. Ține de noi să rezolvăm aceste probleme și să oprim declinul”, susțin cei doi deputați USR.

Când va avea loc Congresul USR în care s-ar putea adopta modificările

Claudiu Năsui și Cristina Prună susțin că următorul congres al USR „este singurul și ultimul congres de modificare a statutului până în 2028. Orice reformă s-ar face în USR se va face acum sau nu se va mai face”: „Oportunitatea de a corecta regulile partidului este unică. Nu avem dreptul să o ratăm”.

Congresul USR în care se pot face modificări la statului USR urmează să aibă loc la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, a spus Claudiu Năsui, contactat de HotNews.

„USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorități”

Claudiu Năsui și Cristina Prună spun că în acest moment USR „are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorități”:

„Primul pas pentru a rezolva o problemă este să recunoaștem că avem o problemă. USR nu mai este partidul meritocratic, care a avut succes electoral și care reprezenta curentul reformist în România. A devenit o structură închisă în jurul unei conduceri care cosmetizează eșecul electoral în fața membrilor și funcționează doar pentru cei conectați”.

„Membrii simpli sunt marginalizați, ignorați și folosiți doar pentru a aplauda decizii deja luate de un grup restrâns la vârf. Realitatea aceasta internă ne-a lovit cel mai puternic odată cu alegerile europarlamentare, atunci când conducerea nu a permis membrilor să voteze decât candidații de pe locurile ne-eligibile. Și mai sunt multe exemple cu care putem continua, dar scopul nu este să constatăm și să ne văităm, ci să rezolvăm problema”, conform acestora.

Tot manifestul lor poate fi citit pe site-ul pe care aceștia strâng semnăturile membrilor USR.

Primarii, consilierii locali, parlamentarii, șefii de consilii județene și europarlamentarii USR – cel mult două mandate

Cei doi lideri USR precizează că actualul statut USR prevede că membrii au dreptul să ceară o consultare internă în baza art. 54: „Pentru asta avem nevoie de 500 de membri din minim 10 filiale”:

„Dacă la acest referendum intern, membrii USR sunt de acord cu limitarea numărului de mandate, atunci la congres vom cere supunerea la vot a articolului care înfăptuiește Maxim Două Mandate”, au anunțat cei doi.

Întrebarea la care membrii USR sunt invitați să răspundă este:

„Sunteți de acord cu instituirea în statutul USR a regulii Maxim Două Mandate, astfel cum este definită mai jos?

(1) O persoană nu poate fi desemnată candidat din partea USR pentru funcția de membru în Senatul României, Camera Deputaților, sau Parlamentul European dacă a exercitat deja două mandate în oricare dintre aceste demnități.

(2) O persoană nu poate fi desemnată candidat din partea USR pentru funcția de Președinte de Consiliu Județean sau primar, dacă a exercitat deja două mandate în oricare dintre aceste două funcții.

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), printr-un mandat se înțelege orice perioadă de timp în oricare dintre funcțiile enumerate mai sus, mai mare de 2 ani.

(4) Calculul perioadei cumulate prevăzută la alin. (3) se face prin însumarea perioadelor dintre data preluării și data încetării mandatelor anterioare, indiferent dacă acestea au fost complete, parțiale, consecutive sau întrerupte, și indiferent de formațiunea politică din partea căreia au fost obținute sau dacă au fost exercitate în calitate de independent”.