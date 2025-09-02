Reff & Asociații și Deloitte România au asistat UniCredit Bank în procesul de obținere a aprobărilor prealabile pentru fuziunea cu Alpha Bank

O echipă multidisciplinară formată din avocați specializați în drept financiar-bancar din Reff & Asociații | Deloitte Legal și consultanți financiari, experți în evaluare, risc și reglementare, și auditori din cadrul Deloitte România, a asistat UniCredit Bank în procesul de obținere a aprobării prealabile a Băncii Naționale a României (BNR) pentru fuziunea cu Alpha Bank, finalizată la jumătatea lunii august 2025. Această implicare a reprezentat o continuare naturală a serviciilor oferite în cursul anului trecut UniCredit Italia în obținerea aprobării prealabile similare pentru achiziționarea participației majoritare (peste 90%) în cadrul Alpha Bank România.

În urma achiziției, Grupul UniCredit a urcat în top 3 pe piața bancară din România, cu o cotă estimată la circa 11% din totalul activelor din sistemul bancar românesc.

În cadrul ambelor proiecte, membrii echipei implicate au coordonat aspectele juridice și de afaceri aferente întocmirii și depunerii la autoritatea de supraveghere a documentației relevante pentru aprobarea prealabilă a achiziției de către UniCredit Italia a Alpha Bank Romania, respectiv pentru fuziunea prin absorbție a acesteia din urmă în cadrul UniCredit Bank S.A.. Asistența oferită a acoperit definirea strategiei de construire a dosarelor de aprobare, pregătirea unor instrumente complexe de management de proiect pentru fiecare dintre acestea, rezumarea într-o manieră centralizată și ușor de utilizat a seturilor complete de documente și informații necesare pentru aprobări (în general similare cu autorizarea unei noi bănci), precum și suport în pregătirea documentației juridice și de afaceri relevante pentru fiecare dosar, efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor convenite asupra previziunilor financiare, servicii de evaluare și coordonare a colectării și depunerii documentațiilor relevante.

„Calitatea și profesionalismul experților implicați face din orice demers, indiferent cât de complex este, un succes iar colaborarea noastră cu Reff & Asociații și Deloitte Romania în acest proiect o demonstrează. Succesul nu înseamnă doar rezultate obiective, ci tot parcursul până la ele. Sprijinul și consilierea din partea colegilor de la Reff & Asociații și Deloitte Romania au fost extrem de valoroase. Și spun colegi, pentru că am fost cu toții parte dintr-o unică echipă ce a făcut, în anumite momente ale etapei de pregătire a dosarelor de aprobare, ca imposibilul să fie posibil”, a declarat Diana Ciubotariu, Head of Legal, UniCredit România, care a coordonat intern aspectele juridice ale întregului proces de achiziție și fuziune, din partea UniCredit.

„Procesul de fuziune a reprezentat un proiect complex, care a necesitat coordonare atentă și expertiză multidisciplinară. Colaborarea cu echipa Reff & Asociații și Deloitte Romania a fost excelentă, aportul lor fiind esențial în pregătirea dosarului. Le mulțumim pentru profesionalism și dedicare”, a declarat Ani Cirstea, Head of Regulatory Affairs, UniCredit România, care a coordonat comunicarea cu Banca Națională a României, din partea UniCredit.

Din echipa de drept bancar a Reff & Asociații | Deloitte Legal implicată în proiect au făcut parte avocații Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Patricia Enache, Senior Managing Associate, care a coordonat întregul proiect, Bogdan Vlad, Senior Associate, și Andrei Bănescu, Associate. Echipa de consultanță financiară a Deloitte România a fost formată din Andrada Tănase, Partener, Marius Vasilescu, Partener, Cristina Tache, Manager, Florin Iordănescu, Senior Consultant, precum și Andreea Micu, Senior Manager, Oana Ceban, Manager, Iulian Norocel și Victoria Tocan, Senior Consultants. Totodată, la reușita proiectului a contribuit și echipa de auditori formată din Claudiu Ghiurluc, Partener, și Laura Gheorghe, Senior Manager, Deloitte România.

„Succesul acestor operațiuni subliniază importanța unei abordări comune și coerente, care combină capacitatea de analiză juridică meticuloasă a echipei de avocați cu înțelegerea profundă a activităților bancare și a implicațiilor unor asemenea operațiuni, din partea echipelor de consultanță și audit. Abilitatea noastră de a gestiona împreună acest proces complex în mod eficient, asigurând în același timp conformitatea cu toate cerințele legale, ne-a oferit perspective valoroase și ne-a îmbogățit expertiza în navigarea prin provocările juridice și de reglementare specifice acestui tip de operațiuni, anticipând potențiale provocări și oportunități într-un mediu financiar în continuă evoluție, ceea ce ne poziționează favorabil pentru viitoare operațiuni similare în sectorul bancar românesc și regional. Mulțumim echipei UniCredit pentru oportunitatea de face parte din acest proces complex, provocator, dar care ne-a oferit multiple satisfacții profesionale”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal și Liderul practicii de drept financiar-bancar.

“Pentru Deloitte, acest proiect a reprezentat o nouă oportunitate de a evidenția valoarea unei abordări integrate, ce îmbină expertiza juridică, de risc și reglementare și gestionarea etapelor critice ale unei tranzacții complexe. Ne bucurăm că am sprijinit UniCredit Bank în navigarea unui cadru legislativ exigent și în transformarea acestei etape într-un moment cheie al evoluției sale. Reușita confirmă, încă o data, angajamentul Deloitte și Reff & Asociații de a susține dezvoltarea sustenabilă a pieței bancare locale și crearea de valoare pe termen lung pentru clienți, într-un context de reglementare aflat în permanentă schimbare. Mulțumim întregii echipe UniCredit pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă pe parcursul proiectelor derulate împreună”, a declarat Andrada Tanase, Partener Advisory, Deloitte Romania și coordonatoarea practicii de consultanță în materie de risc și reglementare pentru instituții financiare.

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o bancă comercială europeană, care ofertă servicii în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est. În urma fuziunii cu Alpha Bank, Grupul UniCredit își consolidează poziția pe piața din România, atât pe segmentul corporativ, cât și pe cel de retail, ajungând la o cotă de piață de 11% după active, 13% după totalul creditelor (împreună cu UniCredit Consumer Financing) și 11% după totalul depozitelor atrase de la clienți. UniCredit Bank are acum peste 4.800 de angajați, o rețea extinsă de 900 de bancomate și o rețea de aproximativ 300 de sucursale, în proximitate optimă față de clienți, asigurându-le accesul eficient la o gamă diversă de soluții financiare.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 460.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.200 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, legal management consulting, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

© 2025. Pentru informații, contactați Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România