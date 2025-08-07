Reforma administrației publice: Mai puțini oameni în conducerile ANL și Cadastru / Salariul președintelui Agenției de utilități publice va fi plafonat

Numărul de membri ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) va fi redus semnificativ, iar salariul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) nu va mai putea depăși 0,9 din indemnizația ministrului Dezvoltării. Măsurile propuse apar în proiectul de lege privind reforma administrației publice, publicat joi de Ministerul Dezvoltării.

Salariul președintelui ANRSC va fi plafonat la 19.656 de lei brut

Personalul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) beneficiază în prezent de o politică salarială independentă, stabilită prin negociere la nivelul instituției.

Salariul maxim permis în grila de salarizare este corelat cu salariul personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Proiectul de lege propune modificarea actelor normative care reglementează remunerarea conducătorilor instituțiilor subordonate din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Astfel, se va introduce un plafon explicit al salariului președintelului ANRSC, care nu poate depăși 0,9 din indemnizația ministrului Dezvoltării.

Având în vedere că salariul de bază al ministrului Dezvoltării este de 21.840 de lei, noul plafon va fi de 19.656 de lei brut pentru salariul președintelui ANRSC.

Prin această măsură, se estimează o reducere anuală a cheltuielilor de aproximativ 190.812 lei brut.

Mai puțini șefi la vârful ANL și Cadastru. Ce reduceri se vor face

Proiectul de lege mai propune reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe.

În prezent, Consiliul de administrație al ANL poate avea între 5 și 7 membri desemnați și numiți prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este format din 9 membri, reprezentând sectorul public și privat, numiți exclusiv pe criterii de competență profesională, președintele consiliului fiind directorul general al ANCPI.

Proiectul de lege propune ca numărul membrilor consiliului de administrație de la Agenția de Cadastru să fie redus de la 9 la 5 membri, iar numărul membrilor consiliului de administrație al ANL să se reducă de la 5-7 membri la 5 membri.

Astfel, economia anuală rezultată determinată de reducerea membrilor din consiliile de administrație de la cele două agenții este de 410.444 lei, se menționează în nota de fundamentare.

Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului menite să reducă deficitul bugetar, pentru care cabinetul a anunțat că va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

