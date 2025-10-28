Marea reformă de la ANRE, reglementatorul din energie, cerută de Ilie Bolojan, este mai mult un exerciţiu simbolic decât un plan real de eficientizare. În spatele reorganizării cu care defilează în Parlament George Niculescu, şeful ANRE, realitatea este următoarea: pleacă 4 oameni din aproape 300 de angajaţi, unii dintre cei care cumulează pensia cu salariul, iar indemnizaţiile de mii de euro net vor fi „tăiate” pentru doar câteva luni.

George Niculescu i-a asigurat deja pe angajaţii din ANRE că nu trebuie să fie îngrijoraţi de tăierea salariilor cu 30% de la 1 ianuarie 2025, deoarece le va creşte la loc în martie, mi-au povestit chiar oameni din ANRE. Adică, le taie în ianuarie, „ca să-i facem pe plac lui Bolojan”, dar după trei luni de sacrificiu revin la ce au fost.

L-am întrebat pe George Niculescu de ce le promite angajaţilor că le creşte la loc salariile în martie, după ce-i face „pe plac lui Bolojan”. Nu mi-a răspuns. Aşa cum nu mi-a răspuns la multe alte întrebări cum ar fi cele punctuale legate de persoane aduse în instituţie prin detaşare, fără concurs.

Reforma: Dispar 60 de posturi goale. Alți angajați, mutați pe alte posturi

Salariul mediu în ANRE este de 3.700 euro lunar. Net. De peste trei ori mai mare decât salariul mediu net la nivel naţional. Preşedintele este plătit cu 15.000 euro lunar. Alţi şefi din ANRE au peste 11.000 euro lunar.

Pentru comparaţie, în Spania cel mai mare salariu este 10.800 euro lunar la autoritatea de reglementare.

După tăiere, salariile vor fi la nivelul celor din Franţa, scriu jurnaliştii de la Cotidianul.

Cât sunt de justificate aceste indemnizaţii, ele fiind mult mai mari decât au şefii autorităţilor de reglementare din ţări ca Spania sau Franţa? – a fost întrebat de jurnaliştii HotNews George Niculescu. A răspuns că nu el le-a stabilit. Adică, aşa le-a găsit când a ajuns el şeful ANRE.

„Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității”, a afirmat Niculescu.

În ceea ce priveşte faptul că pleacă doar 4 oameni, Niculescu dă vina pe Legea Bolojan, care „vorbeşte despre reducerea de posturi, nu de număr de persoane”. Taie 60 de posturi goale şi gata reforma.

Şi pentru că, potrivit Legii, posturile suport nu pot depăşi 20% din totalul posturilor, mai mută din oamenii de la contabilitate, juridic şi IT în zona de posturi de specialitate. Aşa se explică în urma reformei, sporeşte numărul posturilor de specialitate, după ce sunt reduse cele suport.

Legea „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”

Şeful ANRE s-a prezentat în Parlament, alături de cei ai ASF şi ANCOM, pentru a prezenta planurile de restructurare şi noile organigrame. Raportul lui Niculescu nu conţinea nici planul concret de reorganizare, nici o nouă organigramă, aşa cum cere Legea 145/ 2025 privind eficientizarea autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații).

Este o lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. Legea a fost concepută pentru:

Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere.

Reducerea cu 30% a posturilor din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc.

Reducerea cu 30% a salariilor indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026.

Eliminarea bonusurilor şi primelor pentru conducere, până la data de 31 decembrie 2028

Este legea „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”.