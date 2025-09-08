Reforma pensiilor magistraților „respectă” aspectele constituționale, afirmă Bolojan. Cum răspunde la întrebarea despre demisie în cazul în care CCR decide altceva

Premierul Ilie Bolojan consideră că prevederile din pachetul de reforme care privesc pensiile magistraților respectă aspectele ce țin de constituționalitate.

Întrebat luni seară, într-un interviu la TVR, dacă va demisiona în cazul în care judecătorii de la CCR vor declara neconstituțională respectiva lege, Bolojan a răspuns: „Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională”.

„Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate, pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară și să așteptăm această decizie”, a precizat șeful Guvernului, citat de Agerpres.

Premierul a subliniat nevoia de legitimitate a unui Executiv ce poate adopta decizii „care înseamnă corecții și în alte sectoare”.

„Acest proces aduce și o doză de echitate și de normalitate în raport cu alți salariați din România, cu alți oameni care ies la pensie în condiții normale și la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a arătat Bolojan.

De asemenea, prim-ministrul a apreciat că respectarea planului inițial este esențială.

Ce mai afirmă Ilie Bolojan despre modificările care îi privesc pe magistrați:

Mi s-a părut că este foarte corect și cinstit față de cetățenii României, de partenerii de coaliție ca atunci când îți asumi o răspundere foarte importantă în condiții dificile, pe baza unui plan, să respecți acest plan și să faci tot ceea ce ține de tine, ca îndeplinind condițiile necesare pentru a da randamente, să nu treci degeaba pe un post. În condițiile în care nu se mai îndeplinesc aceste condiții (…) a sta pe acel post înseamnă să îți înșeli acționarii, în cazul companiei private sau cetățenii, în cazul unei poziții pe care o deții într-o comunitate mai mare sau mai mică.

Având în vedere că s-a derulat procedura de asumare a răspunderii și că din Parlament nici un parlamentar nu ne-a făcut o astfel de propunere care se prelungească această perioadă, am luat act de propunerile care au fost făcute care nu au influențat practic proiectul de lege și proiectul așa cum a fost asumat de către Guvern, nefiind depusă moțiune de cenzură pe acest proiect, el practic este adoptat și așa cum știți urmează să se pronunțe Curtea în perioada următoare pentru el.”

Modificările Guvernului privind sistemul pensiilor speciale

Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru legea care schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor, una dintre cele cinci legi adoptate prin aceastră procedură.

Proiectul de lege a generat reacții dure în sistemul judiciar și a dus la declanșarea de proteste de către instanțe și parchete, prin suspendarea activității.

Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Dacă proiectul va trece și de Curtea Constituțională, el va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joia trecută, să sesizeze CCR cu privire la această lege.

Sesizarea făcută de judecătorii ICCJ cu privire la neconstituționalitatea legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, urmează să fie dezbătută de CCR pe data de 24 septembrie, potrivit unui anunț al Curții.