Regina Camilla a dezvăluit obiceiul „foarte deranjant” al lui Charles înainte de cină

Regina consoartă Camilla a Marii Britanii a dezvăluit rutina pe care o are alături de regele Charles înainte de cină în fiecare seară în cadrul unui documentar BBC, relatează revista People.

Regina Marii Britanii a vorbit pe larg cu BBC pentru „The Book That Changed My Life” (Cartea care mi-a schimbat viața), un documentar pe care Societatea Britanică de Radiodifuziune urmează să îl difuzeze miercuri. Fragmente ale acestuia au fost împărtășite cu mass-media din Marea Britanie înainte de difuzare.

Regina Camilla, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit că ea și Charles, în vârstă de 77 de ani, adoră să se așeze să citească o carte înainte de masa de seară.

„Eu și soțul meu obișnuim, de fapt, să citim înainte de cină. Pur și simplu ne place să stăm în liniște și să citim”, a spus aceasta. Apoi a făcut o dezvăluire inedită despre soțul său care a împlinit în primăvară trei ani de la încoronarea oficială, după decesul regretatei sale mame, regina Elisabeta a II-a.

„Uneori, când sunt cufundată într-o carte, îl aud izbucnind în hohote de râs din cauza unui lucru pe care îl citește. Este foarte deranjant, nu mai reușesc să mă concentrez asupra cărții mele sau, dintr-odată, încep să plâng”, afirmă Camilla în documentarul BBC. Ea spune că, în pofida izbucnirilor ocazionale ale regelui Charles, lectura înainte de cină „este un moment minunat de liniște”.

„Cred că ar fi o tragedie absolută și totală dacă, într-o bună zi, cărțile ar dispărea pentru totdeauna”, mai spune regina consoartă.

Regina Camilla, îndemn puternic la lectură

„Cărțile fac parte din moștenirea noastră. Dacă nu am mai citi, personal [cred că] am putea la fel de bine să ne dăm bătuți. Pentru că nu cred că am mai fi nici măcar oameni”, subliniază ea.

Revista People amintește că aceasta a vorbit în mod repetat de-a lungul anilor despre dragostea sa pentru lectură. În ianuarie 2021, în plină pandemie de COVID-19, ea a lansat un club de lectură numit „The Reading Room” (Sala de lectură), care a continuat să funcționeze de atunci.

Camilla a explicat că, în tinerețea sa, lectura avea o importanță deosebită, întrucât ea și mulți alți tineri părăseau școala fără să urmeze studii superioare.

„Am terminat școala destul de devreme în viață. Pe vremea mea, femeile nu mergeau la universitate, așa că, în mare parte, lectura a fost principala mea sursă de educație”, povestește regina Camilla în documentarul BBC.