„Regina ketaminei” pledează vinovată în procesul legat de moartea actorului Matthew Perry. Ce pedeapsă riscă

Matthew Perry a murit 54 de ani în urma unei supradoze / Jasveen Sangha este acuzată că a furnizat ketamina care a provocat moartea actorului / FOTO Willy Sanjuan / AP / Profimedia

Jasveen Sangha, traficanta de droguri din Los Angeles supranumită „Regina ketaminei”, a pledat vinovată miercuri pentru acuzațiile că ar fi furnizat doza puternicului anestezic eliberat pe bază de rețetă, care l-a ucis pe starul din „Friends”, Matthew Perry, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Sangha, în vârstă de 42 de ani, care a recunoscut că a condus un „depozit” de narcotice ilegale în North Hollywood și urma să fie judecată luna aceasta, a pledat vinovată pentru cinci capete de acuzare legate de moartea prin supradoză a lui Perry în 2023.

Jasveen Sangha, cu dublă cetățenie americană și britanică, riscă acum o pedeapsă cu închisoarea de până la 65 de ani. Sentința urmează să fie pronunțată pe 10 decembrie. Ea a fost ultima dintre cei cinci suspecți din acest caz care a decis să pledeze vinovată în loc să fie judecată.

Cei patru co-inculpați ai săi – doi medici, asistentul personal al lui Perry și un alt bărbat care a recunoscut că a acționat ca intermediar în vânzarea de ketamină actorului – așteaptă, de asemenea, sentința.

Conform unei înțelegeri încheiate cu procurorii luna trecută, Sangha a pledat vinovat pentru o acuzație de deținere a unui spațiu în care se desfășura trafic de droguri, plus trei acuzații de distribuire ilegală de ketamină și o acuzație de distribuire de ketamină soldată cu deces.

Medicii legiști au concluzionat că Perry a murit din cauza efectelor acute ale consumului de ketamină, care, combinate cu alți factori, l-au făcut pe actorul în vârstă de 54 de ani să-și piardă cunoștința și să se înece în cada cu hidromasaj pe 28 octombrie 2023.

Perry a recunoscut public decenii de abuz de substanțe, inclusiv perioade care s-au suprapus cu apogeul faimei sale interpretând rolul sardonicului, dar fermecătorului Chandler Bing în comedia de televiziune de succes a NBC din anii 1990, „Friends” .