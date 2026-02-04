Regina Maxima a Olandei s-a alăturat rezerviștilor forțelor armate la limita superioară de vârstă

Regina Maxima a Olandei, fotografiată pe 10 octombrie 2025 în timpul unei vizite efectuate la un centru de instrucție al armatei, FOTO: Sem van der Wal / AFP / Profimedia Images

Regina Maxima a Olandei va începe să lucreze ca militar cu normă parțială după ce s-a alăturat ca rezervist forțelor armate olandeze, o decizie venită pe fondul eforturilor de a atrage voluntari care să sporească efectivele armatei în noul context european de securitate, relatează miercuri agenția EFE, citată de Agerpres.

Regina în vârstă de 54 de ani va începe în zilele următoarele un curs scurt de instrucție militară, ce va cuprinde elemente teoretice și fizice, o condiție pentru a intra în rândul rezerviștilor din așa-numita „structură flexibilă” a sistemului de apărare olandez.

Rezerviștii pot fi mobilizați în situații de urgență, cum ar fi inundațiile, pot fi implicați în acțiuni de sprijin alături de soldații profesioniști și, în cazul unui conflict major, pot substitui personalul militar de carieră.

Intrarea reginei Maxima în forțele armate are loc la limita de vârstă permisă – până la 55 de ani – și este interpretată ca un gest de sprijin instituțional simbolic pentru consolidarea apărării naționale, în care viitorul guvern de centru-dreapta intenționează să investească miliarde de euro în următorii ani, cu scopul de a crește bugetul apărării la 3,5% din PIB.

Membrii casei regale olandeze au o lungă tradiție în forțele armate

Regina Maxima a participat deja în ultimii ani la exerciții ale poliției militare, a vizitat în uniformă Regimentul de Geniu și a luat parte la exerciții de antrenament aerian pentru stingerea incendiilor forestiere. În octombrie anul trecut, ea a participat la exerciții ale jandarmeriei purtând uniformă de camuflaj.

Încă nu este clar în ce componentă a forțelor armate va fi încadrată Maxima, regina olandeză de origine argentiniană și cel mai popular membru al Casei Regale a Olandei, conform unor sondaje recente.

Familia regală olandeză are o lungă tradiție în forțele armate. Regele Willem-Alexander, soțul reginei Maxima, și-a efectuat stagiul militar în Marina Regală și a activat apoi în forțele terestre și în cele aeriene, iar prințul Bernhard, bunicul actualului monarh, a fost inspector general al forțelor armate în anii ’70.

Dar prima femeie membră a familiei regale olandeze care a finalizat serviciul militar este prințesa moștenitoare Amalia, în vârstă de 22 de ani, care și-a încheiat săptămâna trecută pregătirea militară generală la Defensity College, un program al Ministerului Apărării olandez ce combină studiile universitare cu un program de instrucție militară.