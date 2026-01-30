Olanda va introduce o „taxă pentru libertate” în curând: „Trasăm un nou curs pentru țara noastră”

Viitorul guvern al Olandei intenționează să introducă o suprataxă la impozitul pe venit și la impozitul pe profit pentru a încasa aproximativ 5 miliarde de euro pe an, destinate creșterii cheltuielilor pentru apărare, au declarat vineri partidele din coaliție, citate de Reuters.

Pentru a îndeplini noul obiectiv convenit de statele NATO anul trecut, guvernul își propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,8% din Produsul Intern Brut până în 2030 și la 3,5% până în 2035, față de aproximativ 2% în prezent.

Obiectivul convenit de țările NATO la insistențele președintelui american Donald Trump este să aloce echivalentul a 3,5% din PIB pentru apărarea de bază, cum ar fi trupele și armele, și 1,5% pentru măsuri mai ample legate de apărare, cum ar fi securitatea cibernetică, protejarea conductelor și adaptarea drumurilor și podurilor pentru a face față vehiculelor militare grele.

În Olanda, creșterea cheltuielilor pentru apărare ar urma să ajungă în cele din urmă la aproximativ 19 miliarde de euro pe an, sumă care va fi finanțată prin tăieri ample ale cheltuielilor în alte sectoare, inclusiv în domeniile sănătății și protecției sociale, precum și prin majorarea de taxe pe care guvernul a denumit-o „taxa pentru libertate”.

În acordul de coaliție prezentat vineri, la câteva luni după alegerile din octombrie, noul guvern a mai precizat că intenționează să investească în sectorul locuințelor, menținând totodată deficitul bugetar la aproximativ 2% din PIB.

„Un nou curs” pentru Olanda

„Trasăm un nou curs pentru țara noastră, prin investiții orientate spre termen lung”, a declarat Rob Jetten, liderul partidului D66, câștigătorul surpriză al alegerilor organizate de Olanda anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, Jetten și alți lideri politici au convenit să formeze un guvern minoritar, în care partidul centrist pro-UE D66 va face echipă cu creștin-democrații conservatori și cu partidul de dreapta VVD.

Această coaliție va deține doar 66 din cele 150 de mandate din camera inferioară a parlamentului și va trebui să caute sprijin în rândul partidelor de opoziție pentru promovarea propunerilor sale. Principalul partid de opoziție de stânga a declarat că va milita pentru politici mai sociale și mai ecologice.

În calitate de lider al noului guvern, Jetten, în vârstă de 38 de ani, va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei.

Celelalte funcții din cabinet vor fi ocupate în următoarele săptămâni, iar guvernul este așteptat să fie instalat oficial în decurs de o lună.