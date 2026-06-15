Regizorul cu cele mai mari încasări din istorie a revenit după 8 ani în fruntea box office-ului

„Ziua adevărului”, filmul cu care legendarul Steven Spielberg s-a întors la genul S.F. care l-a consacrat, a debutat pe prima poziție la box office, și marchează un triumf personal pentru cineastul american după o pauză de aproape un deceniu, relatează Variety.

„Ziua adevărului” îi are în rolurile principale pe Emily Blunt și Josh O’Connor ca o meteorologă și un expert în securitate cibernetică care își unesc forțele pentru a dezvălui mușamalizarea de către guvern a existenței vieții extraterestre.

Filmul despre extratereștri a încasat 44 de milioane de dolari în America de Nord, piața internă a Hollywood, și alte 48,87 milioane în restul lumii, pentru un debut global de 92,87 milioane de dolari. Pentru Spielberg, regizorul unor filme cu încasări uriașe precum „Jurassic Park”, „E.T. Extraterestrul” sau „Războiul lumilor” (2005), „Ziua adevărului” marchează o revenire pe prima poziție a box office-ului după 8 ani de secetă.

Ultimul său film care a debutat în forță în sălile de cinema a fost un alt titlu S.F., „Ready Player One: Să înceapă jocul” din 2018. „Poveste din cartierul de vest” (2021) și „The Fabelmans” (2022), celalalte sale două filme de atunci, au fost pe larg apreciate de criticii de film, dar au obținut încasări de doar 76, respectiv 45 de milioane de dolari pe parcursul întregii perioade în care au rulat în cinematografe.

Filmele lui Steven Spielberg au încasat peste 10 miliarde de dolari

„Ziua adevărului” le-a depășit în doar trei zile, dar va trebui să dea dovadă de reziliență în sălile de cinema, având în vedere că a avut un buget de producție de 115 milioane de dolari și unul de promovare de 80 de milioane.

Iar filmele lui Spielberg sunt renumite pentru longevitatea lor în rândul publicului, chiar dacă precedentele sale două lungmetraje, adaptarea unei piese renumite de pe Broadway și o dramă semi-biografică, nu au impresionat din acest punct de vedere.

Cu o carieră de peste cinci decenii în cinematografie, Spielberg este cel mai de succes regizor din toate timpurile. Filmele sale au încasat în total peste 10,7 miliarde de dolari, în timp ce cele ale lui James Cameron au vândut bilete în valoare de 9,8 miliarde, potrivit calculelor făcute de Statista la începutul acestui an.

Pe poziția a treia în clasament se află frații Joe și Anthony Russo (6,7 miliarde), pe care HotNews i-a intervievat anul trecut, înaintea lansării pe Netflix a filmului lor „The Electric State”.

Alte filme cu buget mare se zbat la box office

Revista Variety notează că alte producții cu bugete uriașe au mai puține motive de sărbătoare. „Masters of the Universe”, produs de studioul Amazon MGM, a încasat doar 8,4 milioane de dolari din 86 de piețe în al doilea weekend de la lansare, ridicându-și totalul global la doar 86,1 milioane de dolari.

Aventura fantastică, bazată pe linia de jucării Mattel populară în SUA anii ’80, va fi aproape garantat un eșec financiar, având în vedere bugetul său impresionant de aproape 200 de milioane de dolari. Însă Amazon MGM afirmă mereu că filmele sale își recuperează costurile după ce intră în streaming pe platforma Amazon Prime Video.

Filmul Disney „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” continuă să întâmpine dificultăți, obținând 7,1 milioane de dolari din 52 de piețe în cel de-al patrulea weekend de la lansare.

Aventura pentru întreaga familie, derivată din popularul serial „The Mandalorian” difuzat în streaming pe Disney+, a strâns în total 315 milioane de dolari la nivel global, în raport cu un cost de producție de 165 de milioane de dolari.

Deși încasările ar putea părea impresionante, „The Mandalorian and Grogu” se îndreaptă spre titlul nedorit de cel mai slab film „Star Wars” din istorie din punctul de vedere al încasărilor, „distincție” ce aparține în prezent lungmetrajului „Solo: O poveste Star Wars”. Acesta a încasat 392 de milioane de dolari în 2018.