Regula U21. Cum au încheiat anul tinerii din SuperLiga

Din acest sezon s-a făcut schimbul de generaţii U21 în SuperLiga României: echipele trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004.

La final de 2025, frf.ro a trecut în revistă toate bornele atinse de tinerii jucători din prima ligă în prima parte a actualului sezon din care s-au jucat, până acum, 21 de etape, relatează News.ro.

Contribuţii ofensive

Până acum au evoluat în campionat 81 de jucători U21, aceştia reuşind să înscrie 33 de goluri şi să ofere 26 de pase de gol.

Asta înseamnă că tinerii au marcat 7,78% din cele 424 de goluri înscrise până acum şi că au contribuit, prin gol sau assist, la 13,91% din totalul reuşitelor.

Etapele 2 şi 20 au fost cele în care fotbaliştii U21 au izbutit cele mai multe goluri – câte 4 reuşite U21.

În etapa 2 au fost şi cele mai multe contribuţii la gol din partea tinerilor: 4 goluri şi 3 assist-uri.

În 19 din cele 21 de runde disputate până acum am avut cel puţin o contribuţie la gol din partea jucătorilor U21.

Realizări individuale

Cei mai buni marcatori U21 în prima parte a campionatului sunt Alexandru Musi (Dinamo) – 4 goluri şi Alexandru Stoian (FCSB) – 3 goluri.

Cei mai buni pasatori U21 sunt Eduard Radaslavescu (Farul) şi Ştefan Bană (Oţelul) – câte 3 assist-uri.

3 jucători au reuşit până acum să marcheze şi să paseze decisiv în acelaşi meci: Ştefan Bană (etapa 7, Oţelul – CFR Cluj 4-1), Luca Stancu (etapa 16, Hermannstadt – FCSB 3-3), Cristian Mihai (etapa 20, Dinamo – Metaloglobus 4-0).

Mario Tudose este singurul jucător U21 care a evoluat în toate cele 21 de etape: a fost integralist în 18 meciuri şi a bifat în total 1.786 de minute.

12 jucători U21 au marcat în premieră în prima ligă din România: E. Bödő, E. Bakoş (Csikszereda), P. Dulcea, R. Rotund (Slobozia), Y. Pîrvu (FC Arges), B. Marian, R. Sălceanu (Petrolul), D. Irimia (Metaloglobus), L. Biliboc (CFR Cluj), D. Bordun (Oţelul), L. Stancu (Hermannstadt), D. Matei (Universitatea Craiova).

Radiografia cluburilor

Cluburile care au folosit cei mai mulţi jucători U21 sunt Dinamo, Universitatea Cluj, Farul Constanţa, AFK Csikszereda – câte 7. La polul opus, FCSB, CFR Cluj şi Unirea Slobozia au folosit doar câte 3.

Dinamo (5 goluri) şi Universitatea Craiova (4 goluri) sunt cluburile cu cele mai multe reuşite U21.

FC Botoşani este clubul care oferă, în medie, cele mai multe minute / apariţie U21 – 65,6 minute. În acest top mai sunt Hermannstadt – 57 minute / apariţie U21 şi FC Argeş – 56,7 minute / apariţie U21, Unirea Slobozia – 55,8 minute / apariţie U21 şi Universitatea Craiova – 54,5 minute / apariţie U21. În partea opusă a ierarhiei sunt: Dinamo (46,2 minute / apariţie U21), Oţelul Galaţi (45 minute / apariţie U21) şi Metaloglobus (42,2 minute / apariţie U21).

În total, au debutat 37 de jucători U21 în primele 21 de runde. Cei mai mulţi la AFK Csikszereda – 7 şi la Oţelul Galaţi, FC Argeş şi Metaloglobus – câte 4.

Mix de generaţii

Chiar dacă regula impune folosirea jucătorilor născuţi începând cu 2004, am văzut în mai multe rânduri în acest sezon evoluând fotbalişti care s-ar încadra pentru Regula U21 inclusiv în sezonul 2030/31 – e cazul celor născuţi în 2008.

Au bifat minute şi reprezentanţi ai generaţiei U19 care în acest an a jucat o semifinală de Campionat European la turneul găzduit de ţara noastră.

Mixul de generaţii pe care s-au bazat cluburile a făcut ca în primele 21 de etape să avem reprezentanţi U21 din anii 2004 (26), 2005 (16), 2006 (17), 2007 (14), 2008 (5) şi chiar şi 2009 (3).