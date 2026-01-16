Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții”

Armin Laschet, fost candidat conservator pentru funcţia de cancelar şi influent deputat pe probleme de politică externă, a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, descriind situaţia actuală drept „absurdă”, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Europa se plasează sub tutela” Statelor Unite, a declarat Laschet pentru AFP, subliniind că liderii europeni au elaborat împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski poziţiile pentru un acord de pace, care au fost apoi transmise Moscovei de către negociatorii americani.

„Dacă Europa vrea să fie suverană, trebuie să-şi apere propriile poziţii. Tocmai din acest motiv iniţiativa preşedintelui francez Emmanuel Macron a fost cea corectă”, a adăugat preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului german, referindu-se la dorinţa Franţei de a iniţia o reluare a discuţiilor cu Kremlinul.

Kremlinul a estimat vineri ca fiind un semn „pozitiv” dorinţa declarată a unor ţări europene de a restabili dialogul, întrerupt după începerea ofensivei ruseşti împotriva Ucrainei în 2022.

Prinsă între o Rusie beligerantă şi un aliat american imprevizibil, Europa încearcă să se reafirme, în special în problema ucraineană, pentru a împiedica ca o potenţială încetare a ostilităţilor să se transforme într-un dictat pentru Ucraina şi Uniunea Europeană.