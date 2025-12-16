Renaște Casa Tattarescu, unica reședință din București construită ca un han. Și incredibila poveste a nepoatei, îngăduită de comuniști să trăiască în imobil până la sfârșit

După decenii de așteptare, au început lucrările de consolidare și restaurare ale Muzeului “Gheorghe Tattarescu”, o casă prețioasă, monument istoric a cărui vechime ajunge la începutul secolului al XIX-lea.

Este singura reședință din oraș care amintește de arhitectura Bucureștiului oriental.

Reședința pictorului Gh. Tattarescu de pe ulița Belvedere, azi Domnița Anastasia 7, era spațiu de întâlnire pentru marii pictori și sculptori ai epocii sale.

Zugrav de subțire, profesor, fondator al Școlii Naționale de Arte Frumoase, alături de Theodor Aman, nume de prim rang al picturii naționale și al iconografiei, pașoptist însuflețit de idei de renaștere națională, Gheorghe Tattarescu și-a făcut din casă atelier, dar și spațiu de reprezentare.

La reședința din ulița Belvedere veneau elevii săi de la Școală de Belle Arte, Ștefan Luchian, G. D. Mirea, și alți artiști uriași: Nicolae Grigorescu, Constantin Lecca, Theodor Aman, Karl Storck, Frederic Storck…

Grav afectat de cutremurul din 1977, Muzeul “Gheorghe Tattarescu” a fost închis pentru o vreme, iar din 1993 a devenit depozit pentru patrimoniul Pinacotecii București.

