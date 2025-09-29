Reorganizare în Ministerul Afacerilor Interne. Consultări cu structurile operative, sindicate şi primari. Ce spune Predoiu despre vârsta de pensionare

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut luni o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, care va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri şi creşterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări, notează News.ro.

„Astăzi, 29 septembrie 2025, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a demarat un amplu proces de analiză şi consultare interinstituţională, în vederea reconfigurării structurale şi funcţionale a sistemului instituţional, cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor de siguranţă ale cetăţenilor şi de a adapta structurile MAI la realităţile actuale”, au transmis, luni, reprezentanţii MAI, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, procesul de reconfigurare a fost discutat pe parcursul a trei întâlniri de lucru care au avut loc luni, iar prima dintre acestea a fost cu structurile operative ale MAI.

„Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a condus o şedinţă tehnică de lucru cu structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia a prezentat direcţiile de reconfigurare structurală şi funcţională a MAI, cu obiectivul de a creşte eficienţa instituţiei în slujba cetăţenilor”, a transmis MAI.

Reorganizări în ordine publică, Jandarmerie și Poliția de Frontieră

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, procesul de reconfigurare se va desfășura pe domenii și structuri de intervenție, în trei etape: elaborarea conceptelor cu contribuții de la structurile ministerului și alte instituții, urmată de o prezentare și dezbatere publică, iar în final de lansarea proiectelor de acte normative.

În zona de ordine și siguranță publică, planul prevede înființarea unui sistem integrat de dispecerate, un program „e-Sigur” pentru colectarea și analiza datelor din trafic și o nouă concepție de management al traficului, testată deja printr-un proiect-pilot în București. Pentru Jandarmerie sunt avute în vedere schimbări privind paza instituțiilor și a transporturilor, dar și o redistribuire a structurilor la nivelul județelor, inclusiv prin comasări, în funcție de numărul de locuitori. Ministerul mai vorbește despre o nouă structură a Direcției Generale Anticorupție, organizată după arondarea Curților de Apel, o reconfigurare a Poliției Transporturi, precum și despre integrarea Inspectoratului General pentru Imigrări în Poliția de Frontieră. Sunt vizate și Direcția pentru Evidența Persoanelor și serviciile de pașapoarte, unde va fi analizată eficiența și normarea personalului.

În ceea ce privește situațiile de urgență, ministerul propune un proiect de concentrare a comenzii în teritoriu pentru creșterea vitezei de reacție și a coerenței decizionale.

Predoiu: „Nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”

Pe partea de reformă generală, printre măsurile anunțate se numără creșterea vârstei de pensionare, reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor, întărirea protecției cadrelor prin lege, introducerea unui concept unitar pentru utilizarea dronelor și reorganizarea aparatului central al MAI prin eliminarea paralelismelor și reducerea birocrației.

A doua întâlnire a ministrului Predoiu a fost cu reprezentanţii sindicatelor. Ministrul Afacerilor Interne a prezentat direcţiile de reconfigurare subliniind explicit că „nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”.

„Totodată ministrul Cătălin Predoiu a subliniat faptul că nu există decât o discuţie de principiu privind vârsta de pensionare neluându-se nicio decizie în acest sens. Proiectul prezentat la întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor a preluat mai multe propuneri făcute de-a lungul timpului de către aceştia, fapt remarcat de către participanţi. Conform ministrului Afacerilor Interne proiectul va fi finalizat la jumătatea lunii decembrie şi va fi însoţit permanent de consultări cu partenerii sociali şi structurile din teren, urmând să fie ulterior supus evaluării Guvernului şi Parlamentului”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Cea de-a treia întâlnire a ministrului Predoiu a fost cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, în cadrul căreia au fost discutate măsuri concrete privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice.

Una dintre direcţiile analizate a fost integrarea dispeceratelor existente, cu scopul de a reduce constrângerile logistice şi de a utiliza mai eficient resursele disponibile.

„Ne dorim o abordare unitară, pe principii de eficienţă. Sunt localităţi unde dispeceratele sunt deja integrate, dar există o diversitate de situaţii la nivel naţional. Din partea primarilor am constatat un interes real pentru eficientizarea acestor structuri şi, pe această bază, putem construi o nouă concepţie a gestionării traficului şi a siguranţei publice în România”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Acesta a anunţat lansarea unui grup de lucru mixt (task force), format din specialişti ai MAI şi ai administraţiei publice locale, care va elabora în perioada următoare o serie de concepte de reconfigurare structurală şi funcţională.

„Vom comunica aceste concepte tuturor autorităţilor locale şi vom prelua sugestiile şi propunerile dumneavoastră. Nu vorbim despre o decizie deja luată, ci despre un proces deschis, bazat pe dialog şi colaborare”, a precizat ministrul Predoiu.