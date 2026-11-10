Replica AUR pentru președinte. „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri”

AUR i-a solicitat președintelui Nicușor Dan „să prezinte documentele” în care agențiile de rating indică acest partid drept un pericol pentru finanțele publice.

În conferința de presă de marți seară, președintele Dan a criticat AUR, spunând că o eventuală intrare a acestui partid la guvernare „ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară”, ceea ce ar fi dus la „o prăbușire economică rapidă”. El a susținut că piețele financiare consideră AUR un partid „populist” și că acesta nu prezintă „încredere” nici pentru agențiile de rating, dar nici pentru partenerii de securitate ai României.

„Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri”, a reacționat scurt prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, într-o postare pe Facebook.

După conferința președintelui, AUR a transmis un comunicat de presă în care susține că agențiile de rating „au avertizat asupra deficitului, datoriei și instabilității politice acumulate sub guvernele pe care Nicușor Dan le consideră acceptabile și pro-europene”.

„În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eșuat. Piețele financiare îl preocupă mai mult decât explicațiile datorate românilor care plătesc taxe, facturi și dobânzile unei datorii publice tot mai împovărătoare”, a reacționat AUR.

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu”

AUR a criticat și modul în care s-a raportat Nicușor Dan la Călin Georgescu, despre care președintele amintise că a criticat Scutul de la Deveselu și Baza de la Mihail Kogălniceanu.

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administrației Prezidențiale „un anume Georgescu”. Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat. Bizarul conducător al statului eșuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declarații despre prezumția de nevinovăție?”, au mai susținut cei de la AUR.

Partidul a criticat și răspunsul dat de președinte când a fost întrebat dacă este de acord cu refuzul Primăriei Capitalei de a autoriza protestul de sâmbătă din Capitală al susținătorilor lui Georgescu. Președintele a spus că „pare că primăria are dreptate”, în condițiile în care între datele scrise de organizatori în cerere și prezența așteptată la manifestație „trebuie să existe o corespondență”.

„Răspunsul său a lăsat impresia că ar fi susținut refuzul, deși chiar el a invocat sutele de proteste la care a participat. Dreptul la întrunire nu poate depinde de simpatia autorităților față de cei care protestează. Un fost protestatar ajuns locatarul de la Cotroceni ar trebui să înțeleagă asta primul”, au declarat cei din AUR.

„Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi”

AUR i-a mai transmis președintelui că „ar trebui să se uite spre partidele și candidații care au promis că nu vor crește taxele, că TVA va rămâne nemodificat și că salariile și pensiile vor crește”, afirmând că „tocmai cei care au făcut aceste promisiuni au majorat povara fiscală”.

„Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii despre dezastrul pe care l-ar fi provocat AUR. Dar deficitul este real, criza economică este reală, iar românii plătesc deja pentru deciziile celor aflați la putere. Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi”, se mai arată în comunicat.

Partidul condus de George Simion a reclamat și faptul că încă nu a fost publicat raportul promis de președinte cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Nicușor Dan spusese în conferință că, acum că s-a încheiat criza politică, publicarea raportului va redeveni „una din principalele sale preocupări”.