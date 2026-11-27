Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat că invocă „greua moștenire” chiar dacă „ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a demontat propaganda PSD”.

Anterior, invocând tocmai declarațiile făcute vineri de ministrul Finanțelor, Sorin Grindeanu îl criticase pe Ilie Bolojan și susținuse că „românii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba”.

Într-o replică pe Facebook, Dan Motreanu a spus că „Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări și este revoltat că trebuie să o achite”.

„Cât tupeu trebuie să ai, după ce ai făcut parte din guvernarea Ciolacu care a dus România la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană”, a scris liberalul.

Sorin Grindeanu spusese că „actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei”. Potrivit ministrul de Finanțe, ordonatorii de credite au estimat în acest sens o sumă de 46 de miliarde de lei, dintre care 19 miliarde de lei sunt obligații certe.

„Sorin Grindeanu ar trebui să aibă decența de a le cere scuze românilor”

Dan Motreanu a afirmat că președintele PSD, în perioada în care conducea Ministerul Transporturilor, „se lăuda public că a ajuns la un grad de supracontractare de 300%”, iar acum vorbește „despre obligații de plată fără acoperire bugetară”.

„Cine trebuia să plătească aceste contracte, domnule Grindeanu? Nu știați, atunci când le-ați semnat, că lucrările executate vor trebui și plătite? Nu investițiile sunt problema, ci lipsa de responsabilitate în asigurarea finanțării lor”, a spus secretarul general al PNL.

Dan Motreanu a acuzat PSD că „a majorat cheltuielile fără venituri suficiente, a semnat contracte fără să asigure finanțarea necesară și a transferat povara financiară asupra guvernelor următoare și, în cele din urmă, asupra cetățenilor”.

„PSD a încercat să încaseze capitalul electoral, iar românii au rămas să achite facturile. Astăzi, România plătește zeci de miliarde de lei anual numai pentru dobânzile la datoria publică. Bani care ar fi putut fi folosiți pentru indexarea pensiilor, a alocațiilor copiilor, a indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități sau pentru creșterea salariilor”, a continuat liberalul.

El a mai susținut că „banii românilor” s-au dus „în dobânzile uriașe generate de împrumuturile statului”, „în găurile negre ale companiilor de stat, protejate politic ani la rând”, „în risipa din administrația publică”, „în facilitățile acordate unor companii de stat care nu performează” și „în miliardele de lei pe care statul nu reușește să le colecteze, inclusiv din cauza protecției politice asigurate de PSD”.

„PSD a preferat să îl demită pe Ilie Bolojan decât să renunțe la privilegiile și la mecanismele sale de control asupra resurselor publice. PSD nu poate poza astăzi în apărătorul românilor pe care propriile sale politici i-au sărăcit. Înainte de a cere explicații de la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu ar trebui să aibă decența de a le cere scuze românilor”, a conchis Dan Motreanu.

Ce spusese liderul PSD

Tot într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu susținuse că, deși deficitul bugetar după 10 luni este la 3,92% din Produsul Intern Brut, comparativ cu cel de 5,64% de anul trecut, „fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”.

El a mai spus, printre altele, că în spatele deficitului bugetar redus „au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB”, și că „este un preț uriaș care a sufocat economia”.

„Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te şi lauzi cu asta!”, a mai afirmat Grindeanu.