Replica lui Bolojan pentru Băluță, după ce acesta l-a comparat cu Ceaușescu: Și-a făcut reclamă pentru o lucrare făcută cu banii Guvernului

După ce primarul Sectorului 4 comparat, într-un interviu pentru publicul HotNews, „fixaţia” lui Ilie Bolojan pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”, a venit și reacția premierului.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, într-un interviu acordat la Europa FM, despre comparația cu Ceaușescu făcută de Daniel Băluță, cu câteva ore în urmă la HotNews.

„Ascultați-mă, e foarte ușor să faci declarații. E foarte ușor să explici cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți la niște dobânzi enorme și cum ajungi într-o fundătură”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat:

„Eu nu voi potența astfel de lucruri pentru că nu ne ajută la nimic. Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector cu lucrările la Pasajul din centru (n. red. – Pasajul Unirii) pe banii Guvernului. Măcar nu ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”, a mai spus premierul.

Băluță: „Fac o comparaţie extrem de onestă”

Anterior, vineri dimineață, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susținut, la emisiunea HotSpot de la HotNews, că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată” și a comparat „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar. Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan”, a declarat Daniel Băluță, la HotNews.

„Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației, şi la prăbuşirea regimului”, a mai susţinut Daniel Băluţă, la emisiunea HotSpot.