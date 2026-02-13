VIDEO Care este motivul pentru care Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu Ceauşescu: „Fac o comparaţie extrem de onestă”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susținut, într-un interviu pentru publicul HotNews, că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată”. Mai mult, el a comparat „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”: „Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice”.

Primar al Sectorului 4 din Capitală şi preşedinte al PSD Bucureşti, Daniel Băluţă susţine că Ilie Bolojan nu ascultă „vocea oamenilor”. Printre atacuri în serie lansate la adresa premierului, Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Nicolae Ceaușescu.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar.

Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan.

Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației, şi la prăbuşirea regimului”, a susţinut Daniel Băluţă, la emisiunea HotSpot de la HotNews.

De ce spune că Ilie Bolojan are o abordare „autocrată, autoritară”

Daniel Băluţă fusese întrebat de ce apar tot mai multe voci critice în PSD faţă de premierul Ilie Bolojan, în condiţiile în care partidul îl susţine la guvernare.

Primarul Sectorului 4 a mai sugerat că premierul Ilie Bolojan are o abordare „autocrată, autoritară” asupra guvernării şi a susținut că doar PSD e partidul din coaliţie care reprezintă vocea oamenilor.

„Cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem că vocea oamenilor trebuie ascultată. Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu – nu putem să fim «Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Domnul Bolojan are două alternative foarte simple. Fie să asculte vocea oamenilor – și PSD este cel care reprezintă în această coaliție vocea oamenilor –, fie renunță la această poziție de premier”, a spus Daniel Băluţă.

„Domnul Bolojan, din păcate, nu este racordat la problemele societăţii, nu este prezent la firul ierbii, ca să le poată înţelege, are o abordare destul de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea: extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate. Nu vedem niciun fel de măsură economică. Şi eu, şi dumneaovastră putem face reformă tăind. Asta nu e reformă! Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură care să genereze perspectivă”, a mai spus Daniel Băluţă.

Reacţii critice în lanţ ale PSD

Declaraţiile lui Daniel Băluţă vin după ce PSD a ieşit public, joi, cu un nou mesaj critic la adresa Guvernului din care face parte: „Să abandoneze politica simplistă de austeritate”, arată un comunicat de presă al partidului.

De asemenea, după ce Institutul Naţional de Statistică a anunţat că România a intrat în recesiune tehnică, Sorin Grindeanu a spus, vineri, că PSD îşi „asumă partea lui de responsabilitate” pentru intrarea României în recesiune, dar în mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”. El i-a reproşat premierului Bolojan că este „încăpățânat și obsedat” de propria imagine.

Premierul Ilie Bolojan susţine că recesiunea tehnică în care a intrat România este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul „model economic ne-a pus cu spatele la zid”. Într-un mesaj postat pe Facebook, şeful Guvernului vorbește critic la adresa premierilor dinaintea sa, despre care spune că au făcut „cheltuieli rigide” și au promovat „compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste”.