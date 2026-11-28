Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a criticat pe fostul premier PNL Ilie Bolojan, după ce acesta l-a catalogat drept „unul dintre cei mai slabi miniştri” din guvernul pe care l-a condus.

Într-o postare sâmbătă pe Facebook, ministrul social-democrat a susținut că Ilie Bolojan îi solicitase să reducă salariile personalului medical cu 10%, însă el a refuzat.

„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali care țin spitalele în picioare”, a declarat Rogobete.

Apoi, el a spus că fostul premier îi ceruse să nu mai introducă medicamente inovative pe lista de compensate, pentru că sunt prea scumpe, dar a refuzat și în acest caz.

„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienții care au nevoie de tratamente moderne și de o șansă în plus la viață”, a continuat ministrul Sănătății, care a ocupat funcția și în guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, până la retragerea social-democraților din cabinet.

Rogobete a susținut că i-a refuzat lui Bolojan și o cerere de a reduce finanțarea spitalelor orășenești.

„Pentru că spitalele mici nu sunt niște cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunități întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar”, a adăugat social-democratul.

El a mai susținut că liderul PNL îi ceruse și să reducă sporurile personalului medical.

„Nu am făcut-o. Pentru că nu poți să le ceri oamenilor să muncească în condiții grele, să își asume responsabilități uriașe și apoi să le tai veniturile”, a mai afirmat Rogobete.

Ce spusese Ilie Bolojan

Fostul premier, care se contrase cu Rogobete și în octombrie, a declarat joi că acesta a fost „unul dintre cei mai slabi miniștri” din Guvernul Bolojan.

„În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost ministrul sănătăţii, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut şi din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în aşa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienţilor şi nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a spus liderul PNL, într-o conferință de presă la Suceava, potrivit News.ro.