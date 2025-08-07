REPORTAJ. Cu ce gând l-au condus pe ultimul drum pe Ion Iliescu oamenii care au venit la cimitir. „Nu o să se mai nască niciunul ca el”

Zeci de oameni au venit, joi, la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-și lua rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu. Oamenii au așteptat lângă gardul cimitirului, în spatele gardurilor montate de jandarmi, sosirea cortegiului funerar. „Ne-a fost cel mai bun președinte”, a spus unul dintre oameni. Părerea lui era împărtășită de cei mai mulți oameni.



La ora 9.00, câțiva oameni stăteau deja pe trotuarele din fața cimitirului, sprijiniți de ziduri. Așteptau cortegiul funerar, care ajungea abia la ora 12.00.

Iar abia după ora 16.00, ei puteau să intre în cimitir. Oamenii au așteptat însă, la umbra zidului cimitirului. Au vorbit între ei. Au vorbit despre mandatele lui Iliescu, despre nemulțumirile din actualitate și despre clasa politică. Alții au făcut live pe TikTok.

Ioana, din București, în vârstă 68 de ani, a venit la cimitir, încă de dimineață. Nu a reușit să ajungă miercuri la Palatul Cotroceni, așa că acum a venit din timp.

„E exact ca și cum aș fi fost la un priveghi, pentru că am soțul bolnav și nu am putut să merg în alte zile și am venit mai pe furiș, așa”, spune ea. Ce crede despre Ion Iliescu? „Ne-a fost cel mai bun președinte”, afirmă ea. Spune că i-a plăcut cum a trăit în timpul mandatelor lui Iliescu, comparativ cu regimul Ceaușescu.

„Dintre toți președinții care au fost, domnul președinte Iliescu pentru mine a fost mai bun, pentru că am putut să ies afară (n.red.: din țară), am putut și eu să mă plimb. Când eram… Munceam pe timpul domnului Ceaușescu și sâmbăta, și duminica și toate zilele. Pentru chestia asta am venit să îi aduc un ultim omagiu domnului Iliescu”, povestește ea. În plus, completează ea, „este din județul meu”.

„L-am cunoscut personal – blândețe, empatie”

Despre dosarele Revoluției sau Mineriadei, oamenii nu sunt foarte dornici să vorbească. „Istoria îl va judeca” sau „Fiecare își va plăti păcatele”, spun ei.

Dumitru, un fost subofițer care are 70 de ani, spune că lui Ion Iliescu îi este imputat numărul mare de morți, deoarece „regulile se schimbă în timpul jocului, treceam dintr-o formă de guvernare în altă formă de guvernare. Democrația costă”.

„Un om deosebit, un om cu caracter de o simplitate rară un om care într-adevăr a iubit tagma militară și a fost tot timpul alături de noi. L-am cunoscut personal – blândețe, empatie. A avut și el o viață zbuciumată la tinerețe, ca și mine, care am rămas fără părinți că s-au despărțit. Mi-am dat seama că tot timpul a fost alături de cei necăjiți și oropsiți. Avea o adevărată școală a vieții. Acționa și pe orizontal, și pe vertical”, așa îl descrie pe Iliescu.

Și el consideră că înainte trăia mai bine și crede că dacă ideile primului președinte ar fi fost implementate „ajungeam bine”:

„Eu cred, la anii mei, că în politica românească nu se va mai naște un președinte ca el”, spune vehement bărbatul.

Printre cei veniți au fost și tineri, care au vrut să trăiască „o mică bucățică de istorie”. Lucian are 25 de ani și e programator. A vrut să vadă cortegiul funerar, dar a ajuns prea târziu.

„Una peste alta nu a avut mari influențe, cred eu, în ultimii 20 de ani, după ce nu a mai fost nici în partidul PSD, nici președinte, nici nimic, a stat și el pe acasă”, spune el, numindu-l pe Iliescu un personaj controversat.

Cum au fost întâmpinați foștii lideri politici

Ceremonia de înmormântare a fost privată. Au participat foști demnitari, care la ieșirea din cimitir, au făcut fie declarații televiziunilor, fie au stat puțin de vorbă cu oamenii. Este cazul Vioricăi Dăncilă, care a mers să salute mai multe femei care au strigat-o. „Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus fosta șefă a Guvernului.

Apoi, în fața cameralor, atât Viorica Dăncilă, cât și Adrian Năstase au lansat critici către demnitarii care au lipsit.

Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră PSD, la ieșirea din cimitirul în care a fost înmormântat Ion Iliescu

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți. Nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea, de istorie a României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți”, a declarat Năstase.

Absenții au fost judecați și de oamenii veniți la zidurile cimitirului: „Dar ăsta… Nicușor, președintele, de ce n-a venit el la înmormântarea domnului Iliescu? De ce n-au venit? Nu a făcut nimic în București și lumea l-a votat”, se auzeau câțiva bătrâni.

Apoi și-au amintit de Ion Iliescu și au revenit la sentimente mai bune: „Îl iubim. A fost președintele țării noastre și l-am iubit. Îl iubim”.

Concluzia oamenilor

O parte dintre oamenii prezenți, aproximativ 20 de persoane au rămas și după ce cortegiul funerar a intrat în cimitir, însă cei mai mulți au plecat imediat după trecerea acestuia.

Cei rămași și-au îndreptat atenția către camerele televiziunilor, unde au spus aproape același lucru: Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, „a fost cel mai bun” și „nu o să se mai nască niciunul ca el”.