REPORTAJ. În nordul județului Vaslui, polițiștii caută alte posibile victime ale lui Zoro, iar localnicii se plâng că bărbatul le-a făcut satul de rușine și țes scenarii: „Cine știe câți oameni o fi ademenit”

De la kilometrul zero al demnității, așa cum a fost denumită comuna Pungești în 2013, când sătenii au făcut scut uman împotriva exploatării gazelor de șist, localitatea a devenit în aceste zile kilometrul zero al revoltei și al furiei. Descoperirea unui cadavru într-un geamantan și alte oseminte umane au aprins imaginația oamenilor din comună care sunt convinși că Zoro, bărbatul acuzat de omor, este un criminal în serie. Un tablou sinistru pe care localnicii îl creionează după ce acesta a fost arestat. HotNews a mers la Pungești, acolo unde de cinci zile polițiștii perie zona în căutarea de noi probe și de alte posibile victime.

Vestea că în satul lor a mai fost descoperită o crimă, după ce luni cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un geamantan abandonat pe marginea unui drum, i-a îngrozit pe localnici. Magazinele sătești au devenit în aceste zile locul de întâlnire a sătenilor care dezbat și lansează tot felul de ipoteze. Când aud sirenele mașinilor de poliție, oamenii își fac cruce, fiind convinși că oamenii legii au mai descoperit o grozăvie.

Zoro, la ieșirea din sediul Poliției vasluiene

”Cine știe câți oameni nu o fi ademenit acolo la el. Un rău și un hoț”, spune una dintre doamnele așezată la terasa magazinului, în timp ce se răcorește cu o înghețată.

Situată în nordul județului, comuna Pungești este formată din satele Armășoaia, Cursești-Deal, Cursești-Vale, Hordila, Pungești (reședința), Rapșa, Siliștea, Stejaru și Toporăști și are ceva mai puțin de 3.000 de locuitori, potrivit datelor ultimului recensământ, din 2012.

„Eu atât voiam să știu, dacă mai e în viață”

Afară sunt peste 30 de grade, iar câțiva bărbați beau bere sub umbrela de la terasă. Printre ei se află și Gheorghe, soțul Doinei, femeia despre care anchetatorii spun că ar fi a doua victimă a celor doi inculpați deja arestați: Zoro și concubina lui, Narcisa.

Gheorghiță e supărat că poliția nu îi găsește de un an soția dispărută

”Eu atât voiam să știu, dacă mai e în viață. Când am aflat că Zoro a omorât acel bărbat și l-a pus în geamantan, m-am gândit că el i-a făcut felul și Doinei. Eu am spus încă de atunci domnului Virgil, polițistul din sat, că ea a fost văzută în ziua dispariției acasă la Zoro. Domnul polițist s-a dus la el la poarta, dar nu a recunoscut nimic. Un an de zile m-am chinuit și am umblat să îmi fac actele care erau în geanta Doinei. Era un rucsac, a rămas la Zoro în casă. M-am ținut de polițist să afle ce s-a întâmplat, dar tot timpul îmi spune că Zoro nu știe nimic de ea”, a povestit Gheorghiță.

Bărbatul e supărat că a umblat mult pentru a-și reface actele. ”Aveam și livretul militar în geanta ei”, spune el mâhnit. În legătura cu dispariția soției, se resemnase.

Bănuia că ar fi umblat cu alți bărbați cât el era plecat la muncă, dar îi găsește circumstanțe. Este convins că Doina a fost ademenită de Zoro pentru a-i lua banii.

Pe 1 august 2023, atunci când a dispărut, femeia a mers la oficiul poștal pentru a ridica aproximativ 3.000 de lei, bani trimiși de soț și unul dintre fii, aflați la muncă. Femeia și-a lăsat copilul cel mic, în vârstă de 9 ani singur acasă. I-a lăsat telefonul să se joace pe el.

Oricâte obiceiuri proaste ar fi avut, atât soțul, cât și localnicii spun că Doina nu și-ar fi părăsit niciodată copilul cel mic. Cu atât mai mult cu cât îl anunțase că va cumpăra mâncare și se va întoarce repede acasă.

Acest lucru le-a fost spus și polițiștilor, dar degeaba. Doina a fost de negăsit până joi, când rămășițele sale și o parte din vestimentație și îmbrăcăminte au fost descoperite de polițiști într-o zonă împădurită.

Ce spune șeful IPJ Vaslui despre dispariție

Întrebat vineri de reporterul HotNews.ro, în legătură cu modul în care s-a gestionat dispariția femeii din august anul trecut, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui nu a avut să reproșeze ceva polițiștilor care au investigat dispariția femeii din august anul trecut. Comisarul șef Dan Pelin este convins că dacă subordonații ar fi avut indicii, ar fi mers pe orice pistă.

„Din câte cunosc, activitățile specifice s-au făcut la nivelul datelor pe care existau la acel moment. Când apar elemente noi, le verificăm. Dacă aveam niște date, puteam solicita niște verificări în plus. Dar repet, cercetările s-au făcut în limita datelor existente la acea dată”, a declarat șeful IPJ Vaslui, prezent vineri la activitățile de căutare desfășurate la Pungești.

Comisarul șef Dan Pelin nu a putut preciza dacă în urma sesizării dispariției femeii, în august anul trecut, polițiștii au valorificat înregistrările surprinse de camerele de supraveghere amenajate în sat.

Localnicii sunt convinși că dacă polițiștii ar fi descoperit că Doina a fost ucisă, nu ar mai fi urmat și o altă crimă.

„Domnul Virgil (polițistul din sat n.r.) este un băiat bun, își face treaba aici în comună, dar cred că nu s-a gândit nimeni că Doina ar fi putut fi omorâtă. Toți s-au gândit că o fi plecat după vreun bărbat. Cine să creadă că Zoro e criminalul?. El nu bea, nu fuma, că era pocăit. Mergea cu ziua la muncă, uneori. Cine s-ar fi gândit că o mână de om, cum era Zoro ăsta, e capabil de așa ceva? Că e hoț știam, dar și criminal, nu ne-am gândit”, intervine în dialog unul dintre bărbații de la terasă.

Sătenii țes scenarii

Recidivist, cu trei condamnări la activ- toate pentru furt- două în România și una în Maria Britanie, Zoro era văzut de localnicii din sat drept un geambaș. Se ocupa cu vânzări și schimburi de cai. De altfel, cele două condamnări primite 2015 și 2017 pentru furturile de cai au fost.

„Anul trecut avea cal și căruță, probabil așa a reușit să scape repede de cadavrul Doinei. Acum, pe bărbatul ăsta din Bacău, l-au pus în geamantan, dar nu au apucat să îl ducă prea departe, pentru că s-au aprins luminile din sat și s-au temut că vor fi prinși, de aceea l-au aruncat în acele buruieni”, este de părere un alt localnic.

Casa lui Zoro, locul uneia dintre crime

În discuție, intervine și o doamnă mult mai vehementă. „Ne-a făcut comuna de râs în toată România. Să putrezească în pușcărie, așa cum au putrezit și oamenii ăștia omorâți de el”, spune femeia.

Deocamdată, crima pentru care există certitudine este cea care îl are ca victimă pe bărbatul din județul Bacău.

Acesta ajuns în comuna Pungești cu o mașină la ocazie. Îi spusese șoferului că merge să întrețină relații sexuale contra-cost cu o femeie din sat, pe care o cunoscuse pe Facebook.

Localnicii spun că partenera lui Zoro avea un cont de Facebook fictiv prin intermediul căruia ademenea bărbați în scop sexual.

Pe scările poliției, îmbrăcat cu un tricou având mesajul „Fuck off”, Zoro le spunea jurnaliștilor că a atacat bărbatul din Bacău pentru că l-a surprins în timp ce îi viola soția. A invocat că l-ar fi atacat cu un cuțit și atunci el a ripostat cu un topor.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui nu au prezentat încă contextul exact al faptelor, acesta urmând a fi stabilit pe parcurs. Cert este că după ce l-au ucis pe bărbatul din Bacău, i-au ars hainele în curte, apoi l-au ascuns în geamantan.

Atât Zoro cât și partenera lui, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de omor. Încadrarea juridică a faptelor se va completa în funcție de evoluția anchetei.

Mașinile de poliție au invadat zona din preajma pâlcului de pădure unde au fost găsite alte rămășițe umane

Protestele antișist de la Pungești

Comuna Pungești din județul Vaslui s-a aflat în centru antenției publice din România în toamna anului 2013, când în zonă au avut ample proteste împotriva exploatării gazelor de șist. Sute de persoane din județ, precum și activiști veniți din țară au făcut atunci un scut uman în fața utilajelor companiei Chevron, care anunța că a obținut toate avizele necesare de la autoritățile statului pentru explorarea gazelor de șist în zonă. Proteste de solidaritate au fost organizate atunci în mai multe orașe ale țării.

În mod simbolic, atunci, activiștii de mediu au adus la Pungești o bornă pe care au denumită Kilometrul zero al demnității. Pe fondul protestelor, compania americană a renunțat la explotarea gazelor de șist la Pungești