REPORTAJ Trei școli, trei imagini diferite: fără festivități, cu baloane sau cu clasele  goale. Cum a început anul școlar în pline proteste ale profesorilor: „Sunt îndreptățiți să facă asta, e vorba de viitorul copiilor noștri”

Prima zi a anului școlar 2025-2026 a început cu un conflict în învățământ, generat de „măsurile de criză”, cum le-a numit chiar ministrul Educației. HotNews a mers luni la trei unități de învățământ din Capitală și a surprins trei imagini diferite – la o școală gimnazială, elevii au intrat în clase fără ceremonii, dar cu brațele pline de flori, la un liceu de cartier, diriginții și-au întâmpinat elevii ca într-o zi obișnuită, iar la un colegiu de prestigiu, școala a fost aproape goală, elevii fiind chemați să vină de marți.

Astăzi, 8 septembrie 2025, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, anul școlar a început în multe școli din România fără festivitățile tradiționale. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat mai bine de o oră în Piața Victoriei, iar la prânz au plecat în marș către Palatul Cotroceni, blocând circulația pe mai multe artere centrale.

Profesorii sunt nemulțumiți de noile măsuri care intră în vigoare odată cu începerea anului școlar – tăierea unor tipuri de burse, comasarea școlilor, creșterea normei didactice și mărirea numărului de elevi la clasă. Principalele sindicate din educație – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater” – au decis boicotarea festivităților de deschidere.

În București, HotNews a mers la trei unități de învățământ – la o școală gimnazială, la un liceu de cartier și la unul dintre cele mai prestigioase colegii din țară – și a surprins trei feluri diferite de început de an: elevi primiți direct în clase, fără careu; o atmosferă obișnuită de sărbătoare, cu baloane și părinți în curte; și o școală rămasă goală, cu profesorii plecați la protest.

Școala Gimnazială nr. 96: fără careu, dar plină de flori și copii și părinți emoționați

La ora 7:30, părinți și copiii se strângeau în fața Școlii Gimnaziale nr. 96 din sectorul 4. Un paznic le spunea că intrarea se va face de la 8:30. „Doamna dirigintă ne așteaptă în clasă, dar nu putem intra acum”, spune nedumerit un părinte de elev de clasa a V-a.

Atmosfera era totuși una de început de an: copiii zâmbeau pentru fotografii, aveau flori în mâini, se îmbrățișau și își spuneau bucuroși „De când nu ne-am mai văzut!”.

Școala Gimnazială nr. 96: fără careu, dar plină de flori și părinți emoționați FOTO HotNews/Adelina Mărăcine



„Copiii intră de la 8:30, li se dau manualele și stau o oră și jumătate, așa ne-a transmis doamna dirigintă. Nu se face careu, dar în rest nu știm altceva despre mitingul profesorilor”, a explicat o mamă.

Un alt părinte, cu o fetiță în clasa a IV-a, a adăugat: „Va fi ca o zi normală de școală, vor intra în clase de la după ora 8:00, până pe la 10:00. Suntem solidari cu profesorii și le înțelegem nemulțumirile. Îmi pare rău că cei mici nu vor avea parte și anul acesta de o festivitate pe care să o țină minte, dar ei oricum sunt bucuroși că se văd din nou unii cu alții și că a început școala”.

Școala Gimnazială nr. 96: fără careu, dar plină de flori și părinți emoționați FOTO HotNews/Adelina Mărăcine

Un tată prezent cu fiica lui, tot în clasa a IV-a, a avut o poziție mai rezervată: „Ni s-a transmis că nu se ține festivitatea, dar că vor intra la clase, de la 8:30. Nu știu ce impact vor avea măsurile din educație, nu aș putea să vă zic că sunt solidar sau nu cu profesorii. Probabil că impactul se va vedea cu adevărat în timp, mi-e imposibil să spun dacă e rău sau nu, vom vedea”.

Școala Gimnazială nr. 96: fără careu, dar plină de flori și părinți emoționați FOTO HotNews/Adelina Mărăcine

Liceul „Cerchez”: diriginții în clase, elevii primiți ca într-o zi normală

La Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, situat în sectorul 5, pe Calea Șerban Vodă, vizavi de Biserica Sfântul Vasile și aproape de Cimitirul Bellu, elevii au fost primiți ca în fiecare an, cu atmosferă de sărbătoare, cu baloane și cu emoția specifică primei zile de liceu.

Deschiderea a început la ora 8:00. Aici, elevii învață în două schimburi. Cei de clasa a IX-a și a XII-a au fost primii în careu, unde au fost întâmpinați de diriginții lor, după cum povestește o elevă. Până la ora 9:00, elevii erau deja în sălile de curs.

La Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, situat în sectorul 5, elevii au fost primiți ca în fiecare an, cu atmosferă de sărbătoare și emoția specifică primei zile de liceu FOTO HotNews / Adelina Mărăcine

„Noi am venit azi cu tot dragul, i-am primit pe elevi în clase. Ca de obicei, nu s-a organizat o festivitate cu oficialități, dar în rest totul a decurs normal”, a spus una dintre profesoare. Despre boicotul încurajat de liderii sindicali și de mitingul din Piața Victoriei, unde peste o oră aveau să se adune mii de cadre didactice, profesoara nu a vrut să comenteze.

Ulterior, diriginta a ieșit împreună cu elevii în curtea liceului, unde au făcut fotografii alături de părinți și apoi s-au despărțit până a doua zi. Din biserica aflată vizavi răzbăteau cântările slujbei de Sfânta Maria, amestecându-se cu agitația primei zile de școală.

FOTO HotNews / Adelina Mărăcine

Vanesa N., elevă în clasa a IX-a C, la profilul Științe Sociale, povestește că începutul i s-a părut plăcut și că diriginta „pare foarte deschisă și apropiată de noi”.

„Ne-am adunat mai întâi în curte, apoi doamna dirigintă a venit cu două baloane cu cifra 9 și ne-a condus în clasă. Ne-a explicat cum sunt profesorii și cum va fi programul. Pentru mine, cel mai important este să mă înțeleg bine cu colegii”, a spus eleva, adăugând că nu știa nimic despre mitingul profesorilor. Și nici nu li s-a spus ceva în școală despre asta, „nimeni nu a adus vorba”.

Mama elevei spune că nu are îngrijorări legate de începerea școlii și că are încredere că orele vor decurge normal: „Îi înțelegem pe profesori și cred că sunt îndreptățiți să protesteze, pentru că e vorba de viitorul copiilor noștri. Astăzi s-a făcut prezența, am cunoscut-o pe dirigintă și ne-am cunoscut între noi, părinții. Ne vom revedea la următoarea ședință”.

Colegiul „Gheorghe Lazăr”: școala deschisă, dar pustie

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, unul dintre cele mai prestigioase licee din România, aflat chiar în centrul Capitalei, luni dimineață, în jurul orei 10:00, ușa principală era larg deschisă, dar holurile erau pustii. Singura prezentă în școală era directoarea Ionela Neagoe.

Ea a explicat pentru HotNews că toți profesorii au ales să participe la boicot și să fie prezenți la protestul din Piața Victoriei, însă clădirea a rămas accesibilă elevilor. „Nu i-a împiedicat nimeni să intre, câțiva chiar au venit să-și vadă clasa”, spune directoarea, care subliniază că a rămas în școală pentru a asigura buna funcționare a instituției.

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, unul dintre cele mai prestigioase licee din România, aflat chiar în centrul Capitalei, luni dimineață, în jurul orei 10:00, ușa principală era larg deschisă, dar holurile erau pustii.

Neagoe a precizat că marți elevii vor veni „în mod normal” la cursuri, cu manualele deja puse pe bănci, iar pentru clasele mici va fi organizată o festivitate cu baloane, „în același spirit ca în fiecare an”.

„Profesorii, părinții, copiii și foștii elevi ai liceului sunt toți în Piața Victoriei. Toți profesorii din școală participă la această mișcare”, a adăugat ea. Directoarea atrage atenția și asupra efectelor mai largi ale politicilor guvernamentale: „Măsurile de austeritate afectează pe toată lumea, nu doar pe noi, ci la nivel național. Sper ca de anul viitor să putem discuta de reforme, iar acest an să fie doar unul mai dificil”.

În privința efectelor pe termen lung, directoarea spune că școala este pregătită pentru anul care începe, dar viitorul rămâne incert. „Măsurile de austeritate afectează pe toată lumea, nu doar pe noi, ci la nivel de țară. Sper ca de la anul, așa cum a promis domnul ministru, să ne putem ocupa și de reforme, și doar anul acesta să fie unul mai greu.”

De altfel, liceul anunțase încă de duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că nu va organiza festivitatea de deschidere: „Dragi copii, dragi părinţi, ca urmare a hotărârii Colegiului Naţional al Liderilor FSLI şi FSE Spiru Haret, profesorii din Colegiul Naţional ‘Gheorghe Lazăr’ nu vor participa la deschiderea anului şcolar 2025-2026, în consecinţă nu va avea loc festivitatea de deschidere. Orarul va fi transmis pentru fiecare clasă prin profesorii diriginţi, iar activitatea didactică se va desfăşura sub supravegherea profesorilor începând cu data de 9 septembrie 2025”.

Părinții de la „Lazăr” susțin boicotul profesorilor

În sprijinul profesorilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a transmis, duminică, un comunicat de presă în care afirmă că dascălii liceului „sunt răsplătiți cu dispreț și nepăsare”.

„Dascălii care, prin pasiune și competență, mențin Colegiul Național «Gheorghe Lazăr» pe primul loc între cele peste 1.000 de licee din România, sunt cei care îi fac pe copiii noștri să vină cu bucurie la școală, care reușesc să le descopere și să le valorifice potențialul, cei care dau sens noțiunii de performanță educațională.

Consiliul Reprezentativ al Părinților din CN «Gheorghe Lazăr» își exprimă susținerea totală față de întregul colectiv de personal didactic și nedidactic al colegiului. Poziția noastră oficială este fermă: sistemul de educație are nevoie de o finanțare prioritară și consistentă, alături de acces real la resurse moderne și valoroase”.