REPORTAJ VIDEO Cum văd firmele din România piața muncii, ce joburi sunt disponibile și ce planuri au în legătură cu directiva europeană privind transparența salarială

Zilele acestea, pe 17 și 18 octombrie 2025, cei care își caută un job pot aplica la unul dintre cele 7.000 de locuri de muncă disponibile de la peste 80 de companii la un târg de profil, în București. StartupCafe.ro a fost prezentă la eveniment, unde a discutat cu o parte dintre firme despre piața muncii din România, posturile disponibile, dar și cum țin pasul cu așteptările candidaților, cu inteligența artificială și cu directiva europeană pentru transparentizarea salariilor, care va intra în vigoare de anul viitor.

Citește mai departe pe StartupCafe.