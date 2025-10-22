Reprezentanții localului în care Artan a sărutat o tânără fără acordul ei reacționează: „Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen”

Reprezentanții nJOY Garden & Club din București au declarat, miercuri, că au aflat de pe rețelele sociale despre incidentul care a avut loc luni în local, unde solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, a sărutat fără consimțământ o adolescentă.

„Am luat la cunoștință, prin intermediul rețelelor sociale, despre incidentul petrecut la noi pe terasă luni, 20 octombrie 2025, în cadrul Serii Muzicale de tip Open Mic. Regretăm profund cele întâmplate în locația noastră, precum și faptul că nu am fost informați la momentul respectiv”, au declarat cei de la nJOY Garden & Club din șoseaua Mihai Bravu nr. 223.

Reprezentanții localului au spus că în locație era și un agent de pază.

„Menționăm că evenimentul a fost organizat la nJOY de către „Ăia cu Poezia” – o echipă inimoasă, atentă la factorul uman și la fiecare participant. În locație se aflau un agent de pază și mai mulți angajati nJOY. Recomandăm ca, pe viitor, orice astfel de situație să fie semnalată de urgență personalului din locație”, se mai arată în comunicat.

Echipa nJOY Garden & Club a afirmat că se „disociază” de cele întâmplate.

„Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen și de orice formă de inechitate. nJOY Garden & Pub rămâne un spațiu dedicat oamenilor frumoși, artelor și bucuriei de a trăi – așa cum este de 2 ani, fără niciun incident major în tot acest timp”, au mai declarat reprezentanții localului.

Artan a recunoscut că a sărutat o fată fără acordul ei

Într-o postare pe rețelele sociale, mama unei fete de 18 ani l-a acuzat pe Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, că i-a „hărțuit” fiica la un eveniment dintr-un local din București și apoi a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

Contactat de HotNews.ro, Artan a spus că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

Miercuri, Poliția Capitalei a anunțat că „s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”. Instituția a precizat că, până la acest moment, „nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

