Reprezentanților României le-a fost refuzată intrarea în Marea Britanie: „Suntem țară mică! O nebunie, suntem mici, nu ne bagă în seamă!”

Risto Radunovic (33 de ani), Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Baba Alhassan (25 de ani) nu au obținut viza de muncă și nu vor juca în meciul tur din play-off-ul Europa League, relatează GOLAZO.ro.

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tripla lovitură pe care a primit-o echipa sa cu câteva ore înainte de partida din Scoția cu Aberdeen.

„E serioasă problema, dar noi nu putem ști cum e mai bine. Le-au respins viza. Corespondență a fost, dar dacă ei nu vor. Noi am fost la ei și anul trecut (n.r. în meciul cu Rangers). Nu te pui cu ei, ce să faci? Suntem țară mică!

S-au dus la hotel, cu escortă cred, și i-au pus să aștepte. «Stați aici la hotel, primiți viză, bine, altfel nu intrați». Deci e o nebunie, dar asta e. Nu mai stăm să ne plângem, poate le dă Dumnezeu peste nas.

Nu e nicio șicană, suntem mici. Nu ne bagă în seamă. Înțelegeți odată, suntem prea mici! Ne vedem de treaba noastră, mergem mai departe. Îi batem la fotbal.

Cea mai mare pierdere e Ngezana. Bine, și Radunovic. Dar la fundașul central, e teroare! Pantea în locul lui Radunovic și Graovac în locul lui Ngezana. Aș prefera Lixandru în locul lui Baba”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

