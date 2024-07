Reprezentanții micilor magazine care se aprovizionează de la Cash&Carry se plâng că primesc avize fără prețuri, având în vedere că facturile intră în e-Factura în câteva zile

Retaileri mai mici care se aprovizionează din magazinele de tip Cash&Carry ne-au semnalat o problemă, spune Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR).

„Omul nu a mai primit factura, ci un aviz. A zis: «Domnule, mie îmi trebuie factura». Pe aviz nu avea prețurile de achiziție. Avea 50 de produse, dar nu avea prețul de achiziție, ci numai cantități. S-a dus la biroul de informații și i-au zis: «O să-ți vină în e-factura, nicio problemă». S-a dus acasă cu produse proaspete precum carne, cârnați etc., a căutat pe site (în SPV la MF-ANAF n.r.) și nu a găsit factura aferentă avizului respectiv”, a spus el, în cadrul unei dezbateri organizată de CLCC.

Micul retailer a sunat din nou la companie, care i-ar fi zis să aibă răbdare 5 zile.

Le-a spus celor de la Cash&Carry: “Eu ce fac? Am termen de garanție la carne de 3-4 zile. Eu nu pot să o vând pentru că nu știu prețul de achiziție. Nu am făcut poză cu telefonul la raft și oricum nu pot să vând pentru că nu am acte de intrare”.

Feliciu Paraschiv a precizat că acel retailer s-a rugat de cineva din spate să-i dea o poză la o factură să o poată înscrie în contabilitate.

La rândul său, Dan Schwartz, managing partner RSM, a spus că este greu de discutat cu marile companii.

„Este nevoie de o prevedere legală. Poți să faci înregistrarea în contabilitatea în baza avizului de însoțire a mărfii pe timpul transportului, dar pentru asta ai nevoie de prețuri”, a spus Schwartz.

Oamenii care au făcut e-Factura, e-Transport etc. n-au vândut în viața lor o cutie de chibrituri

În opinia lui Schwartz, „sistemul Ministerului Facturii, sistemul e-TVA, la fel ca și sistemul e-Transport nu fac altceva principial decât să genereze blocaje pe fluxurile de aprovizionare”.

„Aceste prevederi legale au fost gândite de oameni care nu au nicio legătură cu business-ul real, cu economia. Sunt niște birocrați care au început și ei să dea cu nasul de computer. Acum sunt foarte excitați de lucrul ăsta și ne scot nouă în față informatizarea a orice. Informatizarea de dragul informatizării nu face altceva decât să perpetueze vechile probleme și să genereze altele suplimentare”, a afirmat Dan Schwartz.

Dacă nu este făcută în mod inteligent, informatizarea nu face altceva decât să ne creeze probleme, spune el.

„Noi, ca oameni de afaceri, contribuabili, asta trebuie să spunem: Oameni buni, treziți-vă! N-au cum să facă astfel de prevederi legale care nu au legătură cu viața reală. Oamenii ăștia n-au vândut în viața lor o cutie de chibrituri. Nu știu cum arată o factură. Asta se vede din felul în care legislația este scrisă”, a mai afirmat expertul în fiscalitate.

