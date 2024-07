Magazin mic: Eu iau pâinea, dar nu o pot vinde pentru că nu am factura în e-Factura / Unii mici producători sunt sortiți pieirii

Sunt vânzători care vând din mașină. Cel care vinde pâine cu mașina de pâine îți face factura la ușa magazinului pentru că el nu știe câte să-ți livreze, spune Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR).

„Te întreabă: Câte pâini vrei? – Dă-mi 100-200! El face factura de mână pentru că nu are cum altfel. Obligația lui e să o trimită la Ministerul de Finanțe în termen de 5 zile, dar problema este că eu nu pot să vând pâinea”, povestește Paraschiv.

Asta se întâmplă, spune el, pentru că nu are niciun act de intrare.

„Eu, factura de la pâine o voi trage în termen de 5 zile de pe site-ul Minsiterului de Finanțe. Dar eu 5 zile dacă nu am factura, nu pot să vând pâinea aia. Știm cu toții cum va arăta pâinea aia peste 5 zile”, a spus reprezentantul ANCMMR într-o dezbatere organizată de CLCC.

Producătorii mici, sortiți pieirii

Paraschiv se întreabă: Ce ne facem cu producătorii particulari, cei mici, care nu au nici abilități IT, calculator?

„Noi avem un producător de cărbune pentru grătar. Săracu, dacă îl vedeți cum vine, și el și soția cu o dubă cu cărbuni de grătar. E negru tot pe față, pe mâini. Asta știe omul ăla să facă. Unde îl pui pe omul ăla să-ți facă e-Factura, să o transforme în XML, să o trimită la Ministerul de Finanțe? El e sortit pieirii”, afirmă el.

e-Factura are probleme, spune Paraschiv.

„Sume negative din e-Factura, în realitate sunt pozitive. Avem anomalii de genul ăsta. Necesită muncă, oameni, telefoane, corecții care înseamnă costuri”, a spus el.

Menționăm că în diverse webinarii la care am participat, problema a fost ridicată și de experți în fiscalitate.

„Nu știm ce să facem cu e-Factura ridicată pe site-ul Ministerului de Finanțe și marfa refuzată de noi, neconformă. Omul ăla o lasă acolo, nu o mai dă jos, nu o stornează”, spune Paraschiv.

De asemenea, a vorbit și de singura parte bună a e-Factura.

„e-Factura are și o parte bună pentru cei care au facturi foarte lungi cu multe repere și repetitive. Printr-un program contabil, factura poate fi trasă de pe e-Factura direct în nota de intrare-recepție ușurând considerabil munca operatorului. Adică o factură procesată manual unde am 50 de repere o pot înregistra în contabilitate în jumătate de oră luând fiecare produs unul câte unul, ori o pot trage din e-Factura în 20 de secunde. Asta e singura parte bună pe care am găsit-o la e-Factura”, a mai afirmat el.

E-Transport: 2 ore ca să facem un cod UIT pentru 10 produse din Bulgaria

„La e-Transport am avut o speță în care a venit un transportator din Bulgaria cu niște marfă. Omul nu a știut și ne-a sunat de la Vama Giurgiu. Ăla vorbea engleză stricat: Dă-mi codul UIT. Cred că ne-a luat 2 ore să reușim să facem cod UIT pentru 10 produse pe care le aveam noi în tirul lui”, a mai afirmat reprezentantul comercianţilor mici şi mijlocii.

Partea proastă la e-Transport, spune el, este că trebuie să aloci fiecărui produs pe care îl pui pe aviz un cod dintr-un nomenclator extraordinar de greu de găsit.

„Am căutat jumătate de oră apă minerală. Nu am găsit. Am găsit apoi ape nu știu de care. E foarte greu să găsești un produs și să-i dai un cod. N-am înțeles de ce nu funcționează simplu pe codurile de bare care sunt încrise pe produs. Trebuie alocate alte coduri”, a afirmat Paraschiv.

El continuă: „Nu știu cum să facem dacă trimitem o mașină la Matca să încarce câte o tonă de roșii, castraveți și varză. Cine îi face codul UIT? Noi îl facem? Când îl facem? Omul ăla e la 6 dimineața acolo. Nu e deschis niciun birou la noi. Nu e deschisă contabilitatea. Șoferul nu are la el cum să facă un cod UIT. Producătorul sub nicio formă. El abia face o factură de mână și sunăm să o încarce pe e-Factura pentru că trebuie să le încrucișăm la un moment dat”.