Restaurantul cu două stele Michelin care a primit o stea la igienă. Explicațiile bucătarului

Un restaurant britanic cu două stele Michelin a primit o evaluare de igienă de numai o stea după ce inspectorii pentru standarde alimentare au vizitat localul în noiembrie, transmite CNN.

Ynyshir, care oferă un meniu degustare de 30 de feluri, este singurul restaurant din Țara Galilor cu două stele Michelin. Prețul experienței culinare de cinci ore, pe care prestigiosul ghid Michelin o descrie ca fiind „cu adevărat unică”, începe de la 468 de lire sterline de persoană (aproximativ 540 de euro).

Restaurantul s-a deschis în 2013 și a obținut prima stea Michelin un an mai târziu. A doua stea a primit-o în 2022.

Însă acum restaurantul a ajuns în atenția presei din motive mai puțin bune. Inspectorii de la Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), care are ca scop protejarea publicului prin asigurarea siguranței alimentelor, au emis un raport de igienă extrem de critic după ce au vizitat localul pe 5 noiembrie, acordându-i un rating de o stea din cinci.

Inspectorii au constatat că este necesară o „îmbunătățire semnificativă” în gestionarea siguranței alimentare. Igiena, starea clădirii și a instalațiilor necesită îmbunătățiri, în timp ce igiena manipulării alimentelor a fost considerată „în general satisfăcătoare”.

Bucătarul restarantului: „Nu-mi este rușine”

Restaurantul, care dispune de camere pentru oaspeții care doresc să înnopteze, se află într-o locație izolată lângă Machynlleth, în Ceredigion, chiar la marginea Parcului Național Snowdonia.

Potrivit Ghidului Michelin, meniul degustare al restaurantului Ynyshir îl prezintă pe bucătarul-șef și proprietarul Gareth Ward „ducând oaspeții într-o călătorie culinară jucăușă în jurul globului”. Ghidul laudă restaurantul pentru „folosirea unor produse excepționale preparate cu măiestrie”.

Într-un interviu acordat BBC, Ward a insistat că „nu îi este rușine” de evaluarea la igienă și a spus că unul dintre aspectele pe care inspectorii le-au pus sub semnul întrebării a fost utilizarea ingredientelor crude de către Ynyshir.

„Cumpărăm cele mai bune ingrediente din întreaga lume și multe dintre ele le servesc crude”, a declarat el pentru BBC.

„Cumpăr pește de calitate sashimi din Japonia și ei mă întreabă: «Păi, noi nu cunoaștem apa, așa că de unde știm că este de calitate sashimi?»”, a spus bucătarul.

„Păi, este de calitate sashimi, acest pește se mănâncă crud peste tot în lume și, doar pentru că regulile noastre nu se potrivesc cu regulile lor, ei pun la îndoială acest lucru”, a mai spus bucătarul.

