Restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești. Ce plănuiește armata ucraineană

O unitate de drone a Forțelor Armate ucrainene care efectuează misiuni din orașul Kostiantynivka. Credit line: Justin Yau / ddp USA / Profimedia

Ucraina vrea să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor, a anunțat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters.

La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătățindu-și tehnologia și mărind numărul de drone utilizate pentru a maximiza daunele asupra țintelor strategice și infrastructurii cheie.

„Nu este vorba de o întrerupere a comunicațiilor mobile, ci mai degrabă de o restricție a calității comunicațiilor în anumite zone, cum ar fi o restricție a comunicațiilor 4G și 5G”, a declarat Hnatov pentru canalul video online ucrainean Novyny Live.

„Astfel încât modemurile pe care le folosesc pe vehiculele lor aeriene fără pilot să nu poată accesa internetul operatorilor noştri de comunicaţii”, a adăugat el.

Oprirea internetului mobil de mare viteză are sens pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini și necesită o conexiune 4G pentru a funcționa, a relatat presa ucraineană.

Rusia a ordonat frecvent oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.