Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care este brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările membre în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE, măsură ce ar putea fi inclusă în cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, au informat vineri surse europene, citate de agenția Reuters.

Sistemul de notificare propus le-ar permite țărilor membre ale UE să interzică intrarea unor diplomaţi ruşi pe teritoriul lor.

Ţările baltice şi Cehia, în special, au făcut presiuni pentru restricţionarea deplasărilor diplomaţilor ruşi încă de anul trecut.

Statele UE dezbat în prezent conţinutul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei după invazia în Ucraina, pachet ce va include de asemenea interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti începând de la 1 ianuarie 2027.