Resturi de dronă au ajuns și pe plaja din Olimp. „Am învelit-o cu geaca de salvamar”

Un fragment dintr-o dronă a ajuns și pe plaja din Olimp, după două zile în care fragmente similare au fost descoperite pe plajele din stațiunile Saturn și Costinești. Fragmentul a fost descoperit de către un salvamar care a alertat autoritățile, scrie Ziua de Constanța.

Salvamarul a observat fragmentul de dronă, sâmbătă, în jurul orei 15.30, plutind la aproximativ 30 de metri de țărm.

„Am lăsat-o după să eșueze, până mi-a luat-o valul până la mal”, a relatat salvamarul.

Acesta a alertat imediat autoritățile și după aceea a luat măsuri de securizare astfel încât puținii turiști aflați pe plajă să nu se apropie de fragmentul de dronă.

„Am asigurat perimetrul. Am învelit-o cu geaca de salvamar”, a spus bărbatul.

După ce poliția și jandarmeria au ajuns la fața locului, fragmentul a fost examinat și, cum nu existau indicii că ar fi avut încărcătură explozivă, s-a decis ca plaja să nu fie evacuată.

Fragmentul a fost preluat de jandarmi pentru verificări suplimentare.

Drone găsite pe litoralul românesc și cel al Bulgariei

În ultimele zile, mai multe fragmente de drone au ajuns pe litoralul românesc al Mării Negre.

Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Saturn, vineri după-amiază, specialiştii stabilind că acesta nu are elemente pirotehnice.

Un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineaţa, la Costineşti, în apropierea locului unde, joi, a fost identificată o dronă. Autorităţile nu exclud faptul că acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Acesta nu avea încărcătură explozivă.

Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi”, a transmis Ministerul Apărării.

De asemenea, autorităţile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câţiva kilometri de coasta oraşului Burgas (în sud-estul ţării), găsind totodată rămăşiţe ale alteia în apele sale.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, drona ar fi fost găsită lângă o plajă din localitatea Primorsko, la 430 de kilometri est de Sofia şi la câţiva kilometri sud de Burgas.

După ce a fost recuperată de o echipă a Marinei şi transportată la baza navală din Burgas, specialiştii care au examinat-o au conchis că este un aparat de recunoaştere, precizează comunicatul, fără a specifica originea obiectului.

Pe de altă parte, în apropierea frontierei cu România – la aproximativ 70 de kilometri nord de oraşul Varna şi la doar 50 de metri de ţărmul localităţii Tiulenovo – a fost găsit motorul unei rachete.