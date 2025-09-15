Rețeaua Pătrășcoiu: salarii de mii de euro și legături de familie în fruntea Companiei Naționale de Investiții și Casei Constructorului

O investigație publicată de ReporterIS arată că o rețea de persoane apropiate conduc simultan Compania Națională de Investiții (CNI), o instituție cu un buget de miliarde de lei, și Casa Socială a Constructorilor (CSC), care are un rol cheie în sectorul construcțiilor.

CNI se află sub autoritatea Ministerului Dezvoltării și este o societate pe acțiuni, având ca acționari mai multe companii:

* Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA

* Compania Națională „Aeroporturi București”

* Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile”

* Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța”

* Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”



Manuela Pătrășcoiu, care este considerată o apropiată de PSD, se află la conducerea CNI din 2013, o instituție care administrează anual peste 2,5 miliarde de lei și are aproximativ 370 de angajați. Salariul mediu brut în companie a ajuns, în 2024, la 25.000 de lei pe lună, iar unii directori au încasat între 6.000 și 14.000 de euro net.

În cercul de conducere al CNI apar mai multe rude și apropiați ai acesteia. Printre acestea se numără sora lui Pătrășcoiu, Daniela Ștefănescu, care a fost aleasă senator AUR pe listele de la Bacău, după ce a lucrat la Secretariatul General al Guvernului.

Cumnatul șefei CNI, Cristian Ștefănescu, este director la Casa Constructorului, instituție în care activează și alți oameni din rețeaua CNI.

Casa Constructorului este o asociație patronală la care cotizează marile companii care câștigă contracte la CNI.

Cristian Erbașu este membru al Consiliului de Administrație la Casa Constructorilor.

Ștefănescu, plătit cu 14.000 de lei/lună, nu se consideră în conflict de interese.

Tot la instituția publică figurează și Daniela Orodel, directoare economică la CNI și cenzor la Casa Constructorului, descrisă ca „fina” conducerii.

Aceasta ar fi încasat în 2023 venituri totale de peste 786.000 de lei din funcțiile deținute la stat.

Fratele cumnatului Ștefănescu a lucrat și el în Guvern, la Ministerul Familiei, și e foarte activ pe Facebook cu postări anti-reformă și anti-Nicușor Dan. CNSAS îl acuză că a făcut Poliție Politică înainte de 1989.

Citiți pe larg pe ReporterIS.