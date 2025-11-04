Retragerea unei brigăzi de luptă din România reprezintă un mesaj greșit către Putin, scrie Wall Street Journal

N-ar fi riscant să pariezi că cei mai mulți americani nici n-ar băga de seamă că SUA își retrag o brigadă a armatei terestre din România, dar poți paria fără vreo emoție că Vladimir Putin va observa, notează într-o opinie cotidianul The Wall Street Journal.

Această restructurare a forțelor americane din străinătate reflectă o dezbatere mai generală din interiorul administrației Trump cu privire la poziția Americii în lume, iar lideri republicani din Congres și-au exprimat deja alarma.

Armata de uscat a confirmat săptămâna trecută că soldații unei brigăzi de luptă din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate vor reveni în Kentucky „fără a fi înlocuiți”. Ministerul român al apărării a calificat decizia „un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale” – cu alte cuvinte, ale Pentagonului lui Trump. Cam 1.000 de militari americani vor rămâne în țară, prezența militară a SUA în România fiind una mică, raportat la cele vreo 85.000 de trupe detașate pe întregul continent.

Numai că SUA s-au apucat să-și subțieze forța de luptă pe flancul oriental al NATO tocmai când Putin își întețește incursiunile dronelor și alte metode de a testa alianța occidentală, refuzând concomitent să-și încheie războiul din Ucraina. Decizia a fost denunțată de exponenții facțiunii militariste a republicanilor din Congres, care-i sunt loiali președintelui și nu au obiceiul de a-l contrazice fără motive întemeiate.

Decizia „îi trimite mesajul greșit” lui Putin, afirmă într-un comunicat președinții comisiilor de control al armatei din Senat și Cameră, republicanii Roger Wicker, respectiv Mike Rogers. România, observă cei doi, e un aliat de încredere care găzduiește încă din 2016 un detașament de apărare anti-rachetă al SUA. Cei doi președinți i-au cerut administrației asigurări că nu intenționează să retragă două brigăzi blindate din Polonia.

Poate că Trump nici nu o știe măcar, dar o parte din consilierii lui de la Pentagon vor o retragere chiar și mai amplă din Europa. Fapt care i-ar îngreuna președintelui negocierea unei păci durabile în Ucraina. Lucrul de care are nevoie America e acela ca mai multe dintre forțele ei din Europa să se mute mai la est, în țările baltice, iar nu înspre vest, înapoi în SUA.

Rogers și Wicker îi oferă președintelui un sfat valoros: nu e momentul potrivit pentru a ezita în privința descurajării în Europa.

Articol realizat cu sprijinul Rador Radio România