Reuniune importantă duminică la Geneva pentru discuții asupra planului de pace propus de Trump. Din SUA, vin Rubio și Witkoff. Cine va participa din partea ucrainenilor și europenilor

Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și Europa urmează să se întâlnească duminică la Geneva, în Elveția, pentru a discuta planul propus de Administrația lui Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Din partea SUA, vor veni secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff.

Consilierii pe probleme de securitate naţională ai liderilor din Franța, Germania și Marea Britanie se vor întâlni cu omologii lor din Statele Unite și Ucraina, duminică dimineață, la Geneva, pentru a discuta asupra planului american privind încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, au anunțat sâmbătă surse concordante citate de agenția France Presse.

„Consilierul preşedintelui francez (Emmanuel Macron) va merge mâine la Geneva împreună cu omologii săi din «E3» (Germania, Franţa şi Marea Britanie)”, a indicat una dintre surse pentru AFP.

„Discuţiile vor avea loc între Statele Unite, reprezentanții «E3» şi ucraineni”, a precizat o altă sursă.

Rubio și Witkoff, trimiși la Geneva

Un oficial american a confirmat sâmbătă seară pentru agenția France Presse că atât șeful diplomației americane, Marco Rubio, cât și trimisul diplomatic al lui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să ajungă duminică la Geneva pentru a discuta cu ucrainenii planul elaborat de Administrația Trump pentru încetarea războiului.

Oficialul citat de AFP a mai precizat că secretarul Armatei americane, Daniel Driscoll, care a fost primit joi la Kiev de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit deja sâmbătă în orașul elvețian.

Cine mai participă la reuniune

Italia a anunţat la rândul său că va trimite un oficial să participe la discuţiile de duminică de la Geneva, alături de consilieri pe probleme de securitate naţională din ţările E3 şi din UE, precum şi oficiali americani şi ucraineni, scrie Agerpres. Surse diplomatice au declarat că Fabrizio Saggio va reprezenta Italia.

Un înalt oficial de la Kiev anunțase anterior că Ucraina va purta în curând „consultări” cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui Trump de a pune capăt războiului cu Rusia.

„În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveţia între înalţi oficiali ucraineni şi americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”, a transmis pe Facebook Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

Zelenski a stabilit delegația ucraineană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă un decret de înfiinţare a delegaţiei care va fi responsabilă de participarea „la procesul de negocieri cu Statele Unite şi alţi parteneri internaţionali ai Ucrainei, precum şi cu reprezentanţii Rusiei”.

Conform decretului, delegaţia va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi îi va include, printre alţii, pe Rustem Umerov, şefii serviciilor de securitate şi informaţii şi şeful Statului Major General. Va fi o delegaţie în esenţă militară.

Vineri, Zelenski a respins planul american de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă şi a afirmat că va încerca să sugereze soluţii alternative Washingtonului. Textul este privit cu îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe majore formulate de Rusia.

Planul include concesii teritoriale din partea Ucrainei şi o reducere a dimensiunii armatei sale, dar oferă şi garanţii de securitate occidentale pentru Kiev.

Liderii europeni, reacție comună la planul SUA

Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summitului G20, desfășurat în Africa de Sud.

Planul în 28 de puncte propus de Washington „este o bază care va avea nevoie de lucru suplimentar”, scrie în declarația liderilor, care se arată „îngrijorați de limitările propuse forțelor armate ucrainene, care ar lăsa Ucraina vulnerabilă la atacuri viitoare”.

Declarația este semnată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa, de președinții Emanuel Macron (Franța) și Alexander Stubb (Finlanda), premierii Mark Carney (Canada), Micheal Martin (Irlanda), Giorgia Meloni (Italia), Sanae Takaichi (Japonia), Dick Schoof (Olanda), Pedro Sanchez (Spania), Keir Starmer (Marea Britanie) și Jonas Gahr Store (Norvegia).

Aceștia transmit în declarație că propunerea americană „include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”, însă reiterează „principiul că frontierele nu trebuie schimbate prin forță”.

Ei insistă și pe faptul că elementele planului care vizează UE și NATO au nevoie de „consimțământul membrilor” lor. În plus, spun că vor „să continuăm să ne coordonăm îndeaproape cu Ucraina și Statele Unite în următoarele zile”.