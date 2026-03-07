Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ține în următoarele 24 de ore

Adunarea Experților, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni „în următoarele 24 de ore”, a transmis sâmbătă agenția iraniană de presă Fars, preluată de AFP și Agerpres.

Sursa afirmației este Hossein Mozafari, membru al Adunării, care a cerut populației „să se abțină de la orice speculații și la răspândirea de zvonuri despre acest subiect”.

Procedura de succesiune a lui Khamenei, ucis sâmbăta trecută de primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului, a fost declanșată chiar a doua zi după eveniment. Adunarea Experților are 88 de membri. Sediile sale de la Teheran și din orașul sfânt Qom din sudul țării au fost lovite luni, respectiv marți de israelieni.

Israelul a anunțat deja că următorul lider de la Teheran va deveni la rândul său „o țintă”.

Până la desemnarea lui, puterea interimară în Iran este exercitată de președintele Masoud Pezeshkian, de șeful puterii judecătorești, Golam Hossein Mohseni-Ejei, și de clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experților.

A existat „o primă numire” a lui Mojtaba Khamenei, dar care s-a dovedit a fi doar o întâlnire preliminară. Cele care au spus că s-a ajuns la numirea fiului fostului ayatollah au fost cei din Garda Revoluționară.