Revoltă în țările africane pentru modul în care Rusia le înrolează cetățenii și-i trimite în Ucraina

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a abordat marţi – într-o convorbire telefonică purtată cu omologul său rus Vladimir Putin – problema „repatrierii cetăţenilor sud-africani care luptă alături de forţele ruse în Ucraina”, relatează AFP, preluată de Agerpres. Și Kenya reclamă înrolarea unor cetățeni ai săi în armata rusă prin procedee înșelătoare.

Pretoria a anunţat în noiembrie că a primit apeluri de ajutor de la 17 sud-africani, care spun că au fost păcăliţi şi trimişi pe frontul din Ucraina, la fel ca sute de bărbaţi de pe „continentul negru”.

Cei doi şefi de stat „au promis să sprijine procesul de repatriere a sud-africanilor care luptă alături de forţele ruse în Ucraina”, indică un comunicat al preşedinţiei sud-africane. „Echipele ambelor părţi îşi vor continua eforturile pentru finalizarea acestui proces”, se afirmă în text.

Aceste recrutări sunt departe de a se limita la Africa de Sud. Patru kenyeni întorşi din Rusia au relatat luni, într-o anchetă AFP, că au fost înşelaţi să lupte în Ucraina împotriva voinţei lor.

Cel puțin 200 de kenyeni luptă pentru Rusia

Autorităţile kenyene au estimat în decembrie că aproximativ 200 de cetăţeni din Kenya au fost recrutaţi în mod forţat, dintre care 23 au fost repatriaţi. Acest număr pare mult subestimat, potrivit celor patru persoane repatriate şi intervievate de AFP.

Kievul a declarat în noiembrie că a identificat cel puţin 1.436 de cetăţeni din 36 de ţări africane în rândurile forţelor ruse care luptă în Ucraina.

„Africanii sunt păcăliţi să meargă să lupte, apoi sunt trataţi ca şi cum viaţa sau moartea lor nu ar avea nicio importanţă”, a declarat pentru AFP ambasadorul Ucrainei la Pretoria, Oleksandr Şcerba. „Acesta este un război colonial şi a vedea africani luptând într-un război colonial împotriva unei ţări libere este lipsit de sens”, a apreciat el.

Acuzată de familiile celor recrutaţi că ar fi participat la recrutarea lor, fiica fostului preşedinte sud-african Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a demisionat din parlamentul sud-african.

Rudele recruţilor au declarat presei locale că deplasarea în Rusia le-a fost prezentată ca un antrenament de securitate pe care trebuiau să-l urmeze pentru a obţine un loc de muncă în partidul MK, fondat în 2023 de fostul preşedinte Jacob Zuma, care a condus ţara între 2009 şi 2018 şi care era considerat ca fiind apropiat de Moscova.

În afară de bărbaţii trimişi pe front, multe femei africane sunt atrase de promisiunea unor contracte profitabile în Rusia şi ajung să lucreze în fabrici de drone, în special în regiunea Tatarstan (centrul Rusiei), potrivit mai multor investigaţii ale presei internaţionale.

Conform unui raport al Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), unul din aceste programe, Alabuga Start, „îndeplineşte criteriile ce permit calificarea sa drept caz de trafic de persoane”, citând „condiţiile de muncă represive” şi „natura înşelătoare a recrutării”, adesea prezentată ca o oportunitate de studii sau de formare.

Chiar dacă se află departe de linia frontului, situl a fost deja vizat de drone ucrainene pentru a tăia lanţurile de aprovizionare ruse, atacuri care au făcut răniţi în rândul personalului.

O campanie a unor influenceri difuzată pe reţelele de socializare în august face în prezent obiectul unei anchete din partea autorităţilor sud-africane.