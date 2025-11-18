„Revoluția cretei”. Cum s-a transformat un protest al studenților din Slovacia în cea mai mare manifestație împotriva guvernului Fico din ultimii ani

Zeci de mii de slovaci au ieșit luni seară în stradă, înfruntând ploaia, pentru a marca aniversarea Revoluției de Catifea din 1989 și pentru a-și exprima opoziția tot mai profundă față de guvernul lui Robert Fico, scriu The Slovak Spectator, Reuters și Euractiv.

Ceea ce a început ca o comemorare a zilei de 17 noiembrie în Slovacia s-a transformat rapid luni într-una dintre cele mai mari manifestații antiguvernamentale din ultimii ani, mulțimea invocând memoria revoltei care a răsturnat comunismul, scrie publicația locală The Slovak Spectator.

Conform estimărilor citate de Denník N, între 45.000 și 50.000 de persoane au umplut Piața Libertății (Námestie slobody) din Bratislava, depășind cu mult numărul participanților la protestele anterioare.

Mitinguri similare au avut loc în Košice, Poprad, Nitra, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Ružomberok și alte orașe.

Evenimentul de la Bratislava a fost susținut de participarea partidelor de opoziție, a organizațiilor civice și a studenților.

„Adevărul scris cu cretă pe trotuar are încă mai multă greutate decât minciunile de la Guvern”, a spus Michal „Muro”, un elev de la Liceul Dominik Tatarka din Poprad, care a vorbit în fața mulțimii.

Mesajele sale scrise cu cretă în fața școlii sale săptămâna trecută au declanșat ceea ce slovacii numesc acum kriedová revolúcia – „revoluția cretei”. Adresându-se zecilor de mii de oameni din Bratislava, elevul i-a îndemnat atât pe studenți, cât și pe adulți să nu tacă.

Când a strigat „Trebuie să se teamă de noi!”, mulțimea a răspuns cu urale.

Proteste în mai multe orașe

Pe parcursul părții politice a mitingului, liderii opoziției au comparat în repetate rânduri evenimentele din 17 noiembrie 1989 cu situația actuală.

Demonstrațiile au reflectat, de asemenea, frustrarea față de afirmația lui Fico – repetată cu câteva zile înainte în fața studenților din Poprad – că revoluția din 1989 a fost organizată de partidul comunist. Fico însuși a fost membru al partidului din 1986.

Partidul său, Smer, a organizat luni un eveniment propriu la Nitra, intitulat „Ziua respectului pentru opinii diferite”. Celelalte partide de guvernământ, Hlas și SNS, nu au anunțat niciun eveniment separat.

În toată Slovacia, participarea a fost excepțională în comparație cu standardele recente.

În Košice, Denník N a raportat aproximativ 20.000 de participanți. Poprad a numărat aproape 3.000 de oameni, inclusiv studenți care au părăsit cursul lui Fico vinerea trecută.

Banská Bystrica a atras peste 5.000 de persoane, cea mai mare adunare de la Revoluția de Catifea, potrivit organizatorilor citați de SME. Orașe mai mici, precum Ružomberok, Pezinok, Myjava și Banská Štiavnica, au văzut, de asemenea, un număr neobișnuit de mare de participanți.

Criticile la adresa lui Fico

Fico, care se află la al patrulea mandat de prim-ministru, a adoptat o poziție pro-rusă în războiul din Ucraina și a călătorit în repetate rânduri pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

El a desființat un birou special pentru investigarea corupției și a infracțiunilor grave, a preluat un control mai mare asupra mass-mediei publice și a acuzat activiștii publici că plănuiesc o lovitură de stat.

El a mai afirmat că UE ar putea să se destrame și că Slovacia trebuie să fie pregătită pentru un astfel de scenariu, stârnind critici că ar introduce în dezbaterea publică posibilitatea părăsirii UE, deși nu a sugerat că țara ar trebui să se retragă.

În vreme ce a fost acuzat de un atac la adresa democrației, Fico a susținut că apără valorile democratice și suveranitatea națională și că îndreaptă nedreptățile comise împotriva lui și a aliaților săi de către guvernul anterior.

Pentru Fico, protestul a venit la finalul unei săptămâni dificile – cu dezvăluirile care l-au conectat pe consilierul său Miroslav Lajčák de Jeffrey Epstein și demiterea vicepremierului Peter Kmec în urma unui scandal legat de subvenții.

Cum a început „revoluția cretei”

„Revoluția cretei” a început acum o săptămână, după ce Fico a anunțat o vizită la un liceu din orașul Poprad, din estul țării, pentru a susține o prelegere despre geopolitică, scrie Euractiv.

Anunțul a stârnit tensiuni, iar un elev de 19 ani, cunoscut sub numele de „Muro”, a marcat evenimentul scriind cu cretă mesaje anti-Fico pe trotuar.

Directorul școlii a chemat poliția, iar elevul a fost dus la secție pentru a fi interogat. Fico a anulat conferința la scurt timp după aceea.

Incidentul a declanșat un val de solidaritate, elevii din toată Slovacia recreând mesajele scrise cu cretă de Muro. Un apel la acțiune – „Valul de cretă din noiembrie – Solidaritate cu Muro” – s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Simbolismul a fost accentuat de decizia lui Fico de a elimina ziua de 17 noiembrie ca sărbătoare națională. Cu toate acestea, majoritatea universităților – alături de zeci de companii și organizații – încă acordă oamenilor o zi liberă, cu comemorări și mitinguri planificate în toată țara.

Reprezentanții partidului lui Fico, Smer-SD, au insistat că studentul a fost pur și simplu o „victimă” a discursurilor pro-europene ale opoziției – o afirmație pe care acesta a negat-o, spunând că nu are nicio legătură cu vreun partid politic.

Conflict cu studenții

Conflictul s-a intensificat vineri, pe 14 noiembrie, când Fico s-a întors la Poprad pentru a ține prelegerea amânată – și s-a confruntat cu o sală plină de studenți îmbrăcați în mare parte în negru. Iritat, el a întrebat: „Mergeți la o înmormântare?”

Punctul de ruptură a venit când premierul a criticat sprijinul UE pentru Ucraina, afirmând că statele membre intenționează să acorde 140 de miliarde de euro pentru continuarea războiului. Studenții au zornăit cheile – un gest inspirat direct din Revoluția de Catifea.

During a school visit in Poprad, Slovak PM Robert Fico sparked outrage when he claimed the EU is spending €140 billion “to prolong the war” in Ukraine.



He challenged the students: “If you’re such heroes … then go fight there.” Rather than listen, the high-schoolers drowned… pic.twitter.com/gw92B5e9KA — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 15, 2025

Fico a răspuns: „Dacă sunteți niște eroi în tricourile voastre negre și doriți atât de disperat acest război, atunci plecați. Haideți, zornăiți ca în noiembrie. Ridicați-vă și plecați. Duceți-vă să luptați în Ucraina!”.

Aproximativ 30 de studenți s-au ridicat și au ieșit din sală, unul dintre ei ținând un steag ucrainean.

Studenții au beneficiat de un val de sprijin public, inclusiv din partea Camerei Profesorilor din Slovacia, care a declarat că „se opune în mod repetat remarcilor agresive și umilitoare ale prim-ministrului la adresa tinerilor care se preocupă de starea țării lor”.

„Când au avut ocazia să discute, au plecat”, a scris Fico pe rețelele sociale după ieșirea din sală, salutând faptul că unii studenți s-au întors mai târziu pentru a discuta problema cu el.