„Revoluție” în Germania, care vrea să își descătușeze serviciile de informații pentru a deveni „adevărate servicii secrete”

Guvernul german a aprobat un proiect de lege menit să elimine multe dintre restricțiile impuse serviciilor sale de informații în perioada postbelică. Măsurile vin în contextul în care țara a fost vizată de două atacuri produse într-o singură lună, care au scos la iveală grave lacune de securitate, relatează The Guardian.

Modificările, care vor trebui să treacă și de votul parlamentului, respectă în mare măsură o listă de solicitări întocmită de serviciile de informații externe și interne, care s-au plâns de mult timp că Germania rămâne în urma aliaților și adversarilor săi.

„Ne transformăm serviciile de informații în adevărate servicii secrete”, a declarat Alexander Dobrindt, ministrul german de interne, pentru cotidianul Bild, care a descris această schimbare drept o „revoluție” în materie de securitate și un moment „istoric”.

„Este timpul să ne poziționăm astfel încât să fim competitivi și să fim pe picior de egalitate cu serviciile partenere din întreaga lume. Pentru aceasta sunt necesare capacități operaționale și competențe active pentru a combate mai eficient terorismul de stat modern și grupările extremiste”, a subliniat Dobrindt.

Un atac mortal cu o mașină, produs la sfârșitul lunii iulie în timpul uriașei parade anuale Pride de la Berlin, comis de un islamist născut în Germania și cunoscut autorităților, a fost urmat săptămâna trecută de descoperirea unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, un important centru de transport pentru industria de apărare.

Guvernul german a lucrat timp de luni de zile la proiectul de lege privind serviciile de informații

Guvernul coaliției de centru-dreapta și centru-stânga condus de Friedrich Merz este supus presiunilor pentru a demonstra că poate moderniza sistemul de securitate astfel încât să își protejeze cetățenii, păstrând în același timp drepturile și principiile prevăzute în Legea fundamentală a Germaniei.

Planurile de reformare a serviciilor de informații erau în pregătire de luni de zile și au fost ajustate în mod repetat înainte de a fi prezentate cabinetului miercuri.

Serviciul federal de informații externe (BND), care a împlinit 70 de ani în acest an și este condus de Martin Jäger, fostul ambasador al Germaniei în Ucraina, va primi noi competențe pentru a contracara amenințările emergente din partea unor actori statali precum Rusia și China, cu mai puține obstacole și cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritățile germane afirmă că nivelul amenințării a crescut vertiginos de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, în condițiile în care agenți care ar avea legături cu Moscova ar fi desfășurat în mod repetat operațiuni de sabotaj, spionaj și atacuri informatice împotriva infrastructurii critice și a producătorilor de echipamente militare.

Jäger a declarat că Germania trebuie să fie capabilă să le arate adversarilor „că suntem în măsură să facem lucruri similare, astfel încât și cealaltă parte să simtă durerea”.

Până acum, BND a avut în mare parte un rol defensiv, fiind în principal un depozitar de informații, cu puține competențe operaționale.

Angajați ai BND, serviciul german de informații, la un eveniment de recrutare în rândul publicului, Foto: Oliver Berg / AFP / Profimedia

Ce puteri noi vor primi serviciile de informații ale Germaniei

Potrivit textului proiectului de lege, care are peste 700 de pagini, agenții germani vor primi permisiunea de a manipula sau șterge date în cadrul unor atacuri cibernetice de tip „hack-back” (atacă înapoi).

Alte opțiuni includ modificarea instrucțiunilor privind modul de fabricare a armelor sau făcând armele inofensive în timpul procesului de producție.

Folosirea forței de către personalul serviciilor de informații în străinătate va rămâne interzisă, menținând astfel serviciile germane în urma CIA, Mossadului sau DGSE din Franța. Totuși, agenții vor putea purta mai frecvent arme pentru autoapărare, fără a avea nevoie de o autorizație explicită.

Legea, despre care guvernul speră să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2027, ar relaxa normele privind protecția datelor, reguli criticate că ar fi excesive.

BND și Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), serviciul de securitate internă, vor fi eliberate de o parte dintre constrângerile actuale, astfel încât să poată colecta, stoca și analiza mai multe informații și pentru perioade mai lungi, cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, va fi mai ușor să se obțină autorizații pentru percheziții online și supravegherea locuințelor suspecților de infracțiuni.

Controlul civil asupra serviciilor secrete va fi consolidat

Germania va consolida de asemenea, supravegherea BND și BfV prin intermediul unui consiliu independent, pe lângă competențele deja acordate comisiei parlamentare de control al serviciilor de informații.

Deși reformele erau considerate pe scară largă necesare și întârziate, unii politicieni au avertizat asupra riscului depășirii unor limite.

Louisa Specht-Riemenschneider, comisarul federal pentru protecția datelor, a declarat că instituția sa ar urma să fie lipsită de competențele de supraveghere asupra BND și a criticat extinderea accesului la imaginile camerelor de supraveghere din spațiile publice din Germania și din străinătate.

Konstantin von Notz, purtător de cuvânt al Verzilor din opoziție, a calificat modificările drept „urgent necesare” și a spus că susține acordarea unor „competențe mai puternice” BND. Însă el a afirmat că proiectul de lege „depășește limita”.

El a criticat în special competențele acordate BfV, despre care a spus că sunt „dificil de conciliat” cu principiul separării dintre atribuțiile serviciilor de informații și cele ale poliției – o lecție desprinsă din cele mai întunecate capitole ale istoriei Germaniei.