Rezolvare subiecte Matematică Evaluarea Națională 2025. Cum au rezolvat elevii cerințele la Matematică la Evaluare Națională 2025

Elevii de clasa a VIII-a au susținut miercuri proba la Matematică la Evaluare Națională 2025. Reporterul HotNews a mers la o școală din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2025.

Elevii clasei a VIII-a au susținut, de la ora 9.00, examenul scris la Matematică la Evaluarea Națională 2025. La ora 15.00, Ministerul Educației va publica Baremul la Matematică la Evaluarea Națională 2025 pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Primii elevi au putut ieși din sălile de examen la o oră după ce a început Evaluarea Națională la Matematică. Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2025 au fost publicate mai devreme pe rețelele de socializare, pe un grup al părinților.

Reporterul HotNews a mers la Școala Gimnazială nr. 28 din Sectorul 2, unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi despre subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2025.

„La Română a fost foarte ușor, pentru că a picat narativul. La Matematică, a fost puțin mai complicat la primul subiect, la al doilea la fel. Puțin mai ușor a fost la subiectul al treilea, față de ce s-a dat în anii trecuți. Pe mine m-a pus în dificultate subiectul al doilea, cu problemele la geometrie. Modelele de subiecte pe care le-am rezolvat până acum mi s-au părut mai ușoare decât subiectele de azi de la Matematică”, a afirmat Andrei, la ieșirea de la examenul la Matematică la Evaluare Națională 2025.

El a spus că a făcut meditații atât la Română, cât și la Matematică pentru Evaluarea Naâională 2025.

În schimb, Leonard, un alt elev de la aceeași școală, consideră că subiectele de la Matematică de la Evaluarea Națională 2025 au fost mai ușoare față de modelele cu care s-a pregătit: „Subiectele mi s-au părut destul de ușoare. Cel mai greu a fost la final, ultimele exerciții: arii, perimetre. Subiectele de azi au fost mult mai ușoare decât modelele cu care m-am pregătit. Am făcut aproape toată clasa a VIII-a meditații pentru a mă descurca mai ușor la examen“.

La fel consideră și un alt elev, Andrei, care a susținut miercuri proba la Matematică la Evaluare Națională 2025: „Dificultatea subiectelor nu a fost așa mare. Au fost ușoare subiectele, dar trebuia să fiu atent la întrebări.

Cel mai greu mi s-a părut primul exercițiu de la subiectull III: Să aflu 75% dintr-un număr. Oricum, ce am primit azi a fost mai ușor decât ce am lucrat până acum. Nu am făcut meditații la matematică, pentru că nu am găsit un meditator bun”.

„Dificultatea nu a fost așa mare, doar la unele subiecte. Subiectul III, primul exercițiu, a fost cel mai greu. Nu am făcut meditații, nu am vrut pentru că nu m-a atras. Am lucrat acasă. Mă aștept la o notă bună. Oricum, nu e sfârșitul lumii, e doar o etapă”, a spus și Darius.

Tot primul exercițiu de la subiectul III i s-a părut dificil și lui Mark: „Dificultatea a fost una destul de ridicată, mai ales la ultimul subiect. Primele au fost mai ușoare. Primul exercițiu de la ultimul subiect mi s-a părut greu. Am făcut meditații și la matematică, și la română tot anul, din clasa a VIII-a. Subiectele de azi au fost puțin mai dificile decât ce am lucrat. Perioada asta a fost destul de stresantă, încerc să iau o notă mare, să intru la un liceu bun”.