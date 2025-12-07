REZULTATE EXIT-POLL Alegeri București 2025: Ciprian Ciucu, pe primul loc, la 6 procente în fața lui Daniel Băluță / Scor slab pentru un candidat cotat cu șanse

Exit-poll pentru alegerile locale 2025 pentru Primăria Capitalei. Fotografii: Inquam Photos, Profimedia. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews.

Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase procente în spatele lui Daniel Băluță.

Cătălin Drulă (USR) înregistrează un scor sub așteptări, fiind cotat în exit-poll la 12,8%.

Primele rezultate EXIT-POLL CURS-Avangarde, pentru ora 19:30

Ciprian Ciucu -32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,26%

Cătălin Drulă -12,8%

Ana Ciceală – 6%

CURS-Avangarde va mai oferi în această seară un exit-poll final cu rezultatele finale pentru ora 21:00.