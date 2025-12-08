Rezultate finale alegeri București. Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță, care a terminat al treilea

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Daniel Băluță va rămâne președintele organizației PSD București, aceasta fiind o bază pe care poate să construiască, pentru că peste mai puțin de trei ani vor fi din nou alegeri la Capitală.

Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat duminică alegerile pentru Primăria Capitalei cu puțin peste 36% din voturi. Daniel Băluță a terminat pe locul 3, cu 20,5 % din voturi, fiind întrecut de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut cu mai mult de 8.400 din voturi, având un scor de 21,94%, arată datele oficiale furnizate de Biroului Electoral, după ce au fost centralizate toate procesele verbale.

Scorul obținut la alegerile pentru București a marcat un nou eșec pentru social-democrați, fiind mai slab și decât cel pe care l-a avut Gabriela Firea la scrutinul din 2024, atât ca număr de voturi, cât și ca procente.

„În campanie, probabil, lucrurile nu au fost foarte bine calibrate”

Grindeanu a fost întrebat dacă înfrângerea lui Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei este un eșec pe persoană fizică sau un eșec al partidului, adică dacă PSD ar fi avut un alt candidat ar fi avut un scor mai bun.

„Nu. Daniel Băluță, în momentul în care noi am măsurat și am făcut aceste lucruri, începând din vară, de când Nicușor Dan a devenit președintele României, s-au tot făcut măsurători în București și Daniel Băluță, constant, a fost acolo, în topul preferințelor. Sigur că este clar că în acest moment, în campanie, probabil, lucrurile nu au fost foarte bine calibrate, având în vedere că nu bate niciun fel de sondaj din ultimele șase luni, nu făcut de PSD, ci de oricine altcineva, cu ceea ce par a fi rezultatele acum. Și asta înseamnă că pe ultimele zile de campanie probabil s-au întâmplat niște mutații la nivel de București, dar asta ține mai mult de tactică de campanie, nu de ceea ce a făcut Daniel”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă la sediul central al PSD, citat de Agerpres.

El a adăugat că Daniel Băluță a făcut foarte multe lucruri în Sectorul 4 și va continua să facă.

„Daniel va rămâne președintele PSD București, în mod evident. E o bază pe care Daniel poate să construiască foarte bine în București, pentru că peste mai puțin de trei ani de zile vom avea din nou alegeri pe București”, a mai precizat liderul social-democraților.

