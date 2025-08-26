Rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Absolvenții află astăzi notele după rezolvarea contestaţiilor

Rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2025 vor fi afişate marţi, până la ora 12.00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la avizierele liceelor.

Rata de promovare înainte de rezolvarea contestaţiilor a fost de 28,4%, cea mai mică din 2019 încoace.

Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, fiind cel mai mic număr din ultimii 21 de ani, notează Edupedu.

La examen, s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni de examen.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că lucrează la aprobarea calendarului examenului de Bacalaureat pentru anul viitor, care ar urma să fie publicat în curând.