Rezultate LOTO – joi, 26 februarie 2026. Premiile puse în joc la extragerea de astăzi

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc, joi, 26 februarie, la câteva zile după tragerile speciale loto de Dragobete, ce au avut loc duminică, 22 februarie. La tragerea loto din această seară, cel mai mare premiu pus în joc est la Joker, la categoria I, unde este un report de peste 10,6 milioane de euro.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 26 februarie, vor fi afișate mai jos, începând cu ora 18.35.

Numerele câștigătoare de joi, 26 februarie:

Premiile la tragerile LOTO de joi, 26 februarie

La Loto 6/49, la categoria I, este un report în valoare de peste 2,82 milioane de lei, adică echivalentul a peste 553.700 de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro), în timp ce la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară marele premiu la Loto 6/49

Pe 12 februarie, tot la o extragere de joi, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei). Biletul a costat atunci 28 de lei, a anunțat Loteria Română.

„Biletul norocos a fost jucat platforma Loteriei Romane, amparcat.ro si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei”, sscria atunci în comunicatul companiei.

Anterior, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în 9 noiembrie 2025, când valoarea acestuia a fost de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane de euro).